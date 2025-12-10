１０日前引けの日経平均株価は前営業日比２０６円８２銭安の５万０４４８円２８銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億５７９４万株、売買代金概算は２兆９０５６億円。値上がり銘柄数は１００７、対して値下がり銘柄数は５２１、変わらずは７８銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は売り買いが錯綜、日経平均は朝方に４００円を超える上昇で５万１０００円台に乗せる場面があったが、その後は先物主導で急速に値を消す荒れた値動きとなった。結局２００円あまり下落して前場の取引を終えている。ＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見が日本時間あす未明に予定されていることで、足もとでは様子見ムードが強い。今週末のメジャーＳＱ算出を控え、先物主導で上下に揺さぶられる格好となっている。ただ、個別では中小型株が強く、値上がり銘柄数が１０００を超え、全体の６３％を占めている。



個別では売買代金トップのソフトバンクグループ<9984.T>が冴えず、ディスコ<6146.T>、キオクシアホールディングス<285A.T>、レーザーテック<6920.T>、アドバンテスト<6857.T>など半導体関連が軒並み安。サンリオ<8136.T>の下げも目立つ。ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615.T>が大幅安、ポールトゥウィンホールディングス<3657.T>、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>などの下げも目立つ。半面、川崎重工業<7012.T>が堅調、三井金属<5706.T>が物色人気を集めた。安川電機<6506.T>も高い。ＪＣＵ<4975.T>が急騰、ＣＩＪ<4826.T>も大幅高、ＤＯＷＡホールディングス<5714.T>も大きく上昇した。



出所：MINKABU PRESS