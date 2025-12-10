１０日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は前日比変わらず。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えるなか、持ち高調整主体の展開となった。



前日のニューヨーク市場で、米長期金利は上昇（債券価格は低下）した。１０月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数が増加し、来年以降の利下げペースが緩やかなものとなるとの見方が広がり、債券売りを促した。日本時間９日夕方には英紙フィナンシャル・タイムズのイベントで日銀の植田和男総裁が対談に参加したが、債券市場において新規の材料は乏しいとの受け止めが優勢となった。



日銀は１０日、定例の国債買い入れオペを通知した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同５年超１０年以下」、「同２５年超」。オファー額は予定通りとなった。



先物１２月限は横ばいの１３３円９６銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．９５５％に低下した。



