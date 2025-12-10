おそろいの靴下を履くネコと飼い主→「これ、猫用じゃないの！？」「真似したい！」
【写真を見る】アイス用ソックス、そう使うのか！「真似したくなる」と評判のおそろいコーデ
アパレル商品が人気のコンビニエンスストアで、長年愛されているアイス（2本組のフローズンスムージー）を購入すると、アイスにぴったりサイズ＆コンビニオリジナルカラーの「アイス専用ソックス」がもらえるキャンペーンが展開され、SNSを中心に大きな反響を呼びました。
そんな"アイス専用アイテム"が、意外な形で注目を集めています。
飼い主さんと愛猫の「おそろいコーデ」として投稿された写真が、Xで「可愛すぎる」と話題になりました。
Xで注目を集めたのは、「アイス専用ソックス」を履くネコちゃん！
「コレ欲しかったんよね〜」というコメントとともに、飼い主さんとおそろいの靴下を履いた愛らしい姿が投稿され、19万いいねを集めました。
投稿したのは3匹のネコちゃんたちと暮らす、にこちゃまちゃんぬる（@kawaii_nekoniko）さん。
そこには、GETした靴下を覗く「すしみちゃん」の姿が写っていました。
さらに、もう1枚の写真には、飼い主さんと色違いの靴下を履いて、ソファの上でまったりくつろぐすしみちゃんの姿も。
その姿に、「そう使うのか！」「おそろいが可愛すぎる」「これ、猫用じゃないの！？」と、コメントが寄せられました。
飼い主さんによると、すしみちゃんが靴下履くのはこれが初めて。
よく状況がわかっていないうちに、サッと写真を撮ってすぐに脱がせたそうです。意外と嫌がる様子はなく、「またなんか変なことやらされてるな〜」という顔をしていたそうですが、ちょこんと履いた靴下は、とても似合っています！
靴下をすしみちゃんに履かせたきっかけについて伺うと、
「アイス用ソックスが出るのは今回で2回目らしく、以前Xでどなたかが猫に履かせてるのを見かけて、『絶対欲しい！』 と思っていたんです。
今回また出ると情報を得たので、開始日にすぐコンビニへ行きました。
でも、フライングでまだ始まる時間じゃなかったので、会社のお昼休みにまた行って無事ゲットしました(笑)」
というエピソードが。
その熱意で手に入れた靴下で、今回のキュートな写真が完成したんですね！
また、今回の投稿で印象的だったコメントは、
「可愛いってコメントが多くて嬉しいです。それと同じくらい、アイス専用ソックスって何！？って声が多くて、そらそうだよね(笑)と思いました」という飼い主さん。
「知らなかった！」「コンビニに走らなきゃ」というコメントもあり、今回の投稿でちょっぴり認知度が上がったのではないでしょうか。
■性格が異なる3匹
にこちゃまちゃんぬるさんのXには、「すしみちゃん」「はちゃめちゃん」「にこちゃん」の3匹のネコちゃんが登場します。
今回、お話を伺った時点では、にこちゃんとはちゃめちゃんにはまだ靴下を履かせていないそうです。
この2匹は警戒心が強いので、抱っこしようとする雰囲気を少しでも察知されると、もう捕まえられないとのこと。
ネコちゃんたちの普段の性格について伺うと、
「3匹とも抱っこは基本的にきらいです。
にことはちゃめは、なでなでが大好きで私が行く方向に走って先回りゴロンしてなでられる体勢で待っていることもあります。
すしみはツンデレな性格で、すぐ捕まるけれど抱っこもなでなでも好きじゃない態度をとります。でもたまーに、私がトイレに座ってるときだけ抱っこをしてほしがって、抱っこすると爆音でゴロゴロいってます。
一言で表すと『おっとりで優しいにこ、マイペースで一匹狼なはちゃめ、まったく言うこときかないお転婆すしみ』という感じです」と、飼い主さん。
靴下を履いてくれたすしみちゃん、意外にもツンデレだったんですね。
■「食事×ネコちゃん」の投稿が人気！
そんな3匹との賑やかな日々の中で、飼い主さんの食事と一緒にネコちゃんを写した投稿が人気を集めています。
その投稿スタイルが生まれたきっかけについて伺うと、こう教えてくれました。
「はじめは、食卓の下から顔をのぞかせている写真をアップしていたかと思います。
それが可愛いとか、ごはんがおいしそうって言ってもらえて嬉しかったので、よく顔が写るように膝に仰向けに乗せて撮ったのがはじまりだと思います。
いつの間にか、ごはんと猫の写真ばかりになりました」
ネコちゃんたちの可愛い表情と、おいしそうな食事の組み合わせに、多くのフォロワーが癒やされているようです。
飼い主さんがごはんを食べるときは、膝のネコちゃんを下に降ろしているそうですが、寒い時期はすしみちゃんが膝に乗りたがるので、そのまま食事をすることが多いのだとか。
すしみちゃんの上にこぼさないように体をねじったり、取り皿に移して食べたりしているそうで、愛猫に気を遣う姿が目に浮かんでほっこりしますね。
最近のエピソードについてお伺いすると、「猫たちの顔をプリントした自作のTシャツを販売してるんですが、知り合いから『東京ですしみのTシャツ着てる人いたよ』と教えてもらって、遠く離れた知らない人が、ウチの猫のTシャツ着てるって本当に不思議だな〜とつくづく思います」というエピソードを教えてもらいました。
飼い主さんによると、「毎年、京都のお寺でペットの健康お守りをいただいているので、そのおかげなのか、猫たちはとにかく元気に暮らしています！」とのこと。
そんな元気いっぱいな3匹の姿に癒されたい方は、にこちゃまちゃんぬる（@kawaii_nekoniko）さんのXをチェックしてみてくださいね♪
文＝早川みどり