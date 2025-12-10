東京・武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館～あの頃、青春でした。これから、青春です～」の裏配信に登場した卓球五輪メダリストの平野美宇（25）が12月6日、自身のInstagramを更新。初のMCを務めた際のオフショットを公開した。

投稿された写真は、平野とタレントの鈴木夢（19）が、AKBメンバーの推しうちわを持った2ショットだ。以前よりアイドルファンを公言している平野は、AKB48の20周年を記念したオリジナルTシャツと、スティックライトを手にしつつ、キュートなスマイルを浮かべている。

平野は、「AKB48現役メンバーの皆さん、OGメンバーの皆さんにお話を聞くことができて、とても緊張しましたが、嬉しかったです！ 改めて20周年おめでとう御座います」と、大興奮した様子を明かしつつ、お祝いの言葉を述べた。

【画像】鈴木夢と初の生配信MCをつとめた平野美宇（画像は平野美宇のInstagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「美宇ちゃん可愛い～」「大活躍で嬉しいです」「さすが！アイドル大好きなみうちゃんと、夢ちゃん(徳永ちゃんのリアル親友)MCだったんですね！」「素敵な二人ですね」「美宇ちゃんは小さい時からアイドルに成りたいってズット言ってたほどアイドルが大好きだからなぁ」といったコメントが寄せられている。