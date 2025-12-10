

NODA・MAP『華氏マイナス 320°』

NODA・MAP 第28回公演として、野田秀樹作・演出の新作『華氏マイナス 320°』が上演される。タイトルは、作家レイ・ブラッドベリが1953年に発表したディストピアSF小説『華氏451度』を想起させるが、野田は本作を「正しくない科学に基づいた、正しくないSF（サイエンス・フェイクション）」と定義しているとのこと。

出演は阿部サダヲ、広瀬すず、深津絵里、大倉孝二、高田聖子、川上友里、橋本さとし、野田秀樹、橋爪功という豪華な顔ぶれが集結する。2026年4月より東京、北九州、大阪の国内3都市の他、異例の初演作品によるロンドン公演も控える。

物語 舞台のはじまりは、とある化石の発掘現場。そこでは久しぶりにさまざまな化石の骨が次々と発掘されるものの、発掘チームは目もくれない―― そう、彼らが捜しているのは、 「謎の骨」 なのだから―― この 「謎の骨」 の 「謎」 をめぐって、 物語は現代から中世、さらには古代をも往還していく。 果たして「謎の骨」の正体とは？

阿部サダヲ

『逆鱗』以来10年ぶりに大型の新作公演にお声がけ頂いてとにかく嬉しく思っています。

新作のタイトル、華氏、しかも、マイナスとお聞きして、何が起きるんだろうという期待感を持ちました。出演者の皆さんも、面白いことをされそうな素晴らしい方たちが集まっていて、自分は出演せずに客席から作品を観てみたい！と思うほどです。

今回、僕は初めてのロンドン、そして公演も控えているわけですが、外国のお客様の前で公演するのも初めてなので、とにかく今から楽しみです。

広瀬すず

『Q：A Night at The Kabuki』初演（2019年）では、初めての舞台で、まだ生の舞台の怖さを分からず、ただ自由に楽しく、感情の動くままに舞台に立っていましたが、再演（22年）では、回数を重ねたことで、改めて責任感と相当な緊張感を感じました。

３回目の舞台出演になりますが、今回も個性豊かで素敵な先輩方とご一緒出来ることを光栄に思いますし、色々な舞台の表現というものを勉強出来たらと思っています。

タイトルを聞いて、調べてみましたが、きっと全然違う中身になっていくと思うので、どんな世界に連れていかれるのか、本当に想像がつかず、ドキドキしています。

深津絵里

野田さんと出会ったのは、22歳の時。それから30年。

こんなに長くご一緒している方は、他にいません。

その野田さんの新作！しかも、70歳になられた野田さんが最初にこの世に生み出す作品に、私の何かが必要とされているなんて。

とても光栄で、素直にうれしいです。

どんなことになるのか全く想像がつかないこの作品を、どんなことがあってもへっちゃらそうな心強いキャストの皆さんとともに、覚悟を持って務めたいと思います。