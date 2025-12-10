東北日本海側北部では、１１日朝から夜遅くにかけて、土砂災害に警戒してください。また、東北地方では、１１日は大気の状態が非常に不安定となるため、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の今後の天気

［気象概況］

１１日は、低気圧が発達しながら日本海から千島近海に進み、低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、東北地方では、積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。また、東北日本海側北部では、これまでの雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まり、警報級の大雨となる所がある見込みです。

［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ２０ミリ

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ８０ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があります。１１日朝から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒してください。また、東北地方では、１１日は竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2338854?display=1