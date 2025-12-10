価値観のアップデートが完結。勝男の覚悟と鮎美の選択に涙の最終回【じゃあ、あんたが作ってみろよ】

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）ついに迎えた最終回。放送直後のSNSは「余韻がすごい」「大人の選択に胸が締めつけられた」「あの2人らしい結末で泣いた」と、温かい感想と涙の声であふれました。

特に、勝男が“変わろうとする努力”ではなく“変わるために行動し続ける覚悟”を示したシーンには「ここにきて一番かっこよかった」「不器用だけど誠実な男」と称賛が殺到。

一方で、鮎美が自分の人生を自分の手で選び取ろうとする姿には「依存でも対立でもなく“対等”になった瞬間」「鮎美、最高に強くて優しい」といった共感が広がりました。

また、勝男の両親や椿など登場人物それぞれが新たな人生を歩き出す姿に、「誰も置いていかないラストで泣いた」という声も多く見られました。

編集部としても、本作が一貫して描き続けた“価値観のアップデート”と“関係の再構築”が、強引さではなく丁寧な対話で結ばれた点に大きな拍手を送りたいところ。視聴者の中にもきっと、それぞれの“これから”を考えるきっかけが残ったはずです。みんなで一緒に勝男と鮎美のそれぞれの人生を応援しましょう！

（マイナビウーマン編集部）