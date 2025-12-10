子育てに追われ片づけられない読者を救う！古堅純子さんの人生が変わる片づけ【ヒアリング編】
【画像で見る】片づけ後はこんなにすっきりした景色に！
おうちをスッキリさせたいけれど、片づける余裕がないし、ものも捨てられない…。ごちゃごちゃの部屋の中で過ごしていると、気分もイライラ、モヤモヤ…。そんな家族のピンチを数多く救ってきた幸せ住空間セラピスト・古堅純子さんが今回、『レタスクラブ』読者のお悩みを緊急レスキュー！ 古堅式の片づけでは、家族のお悩みをしっかり受け止めるため、希望をじっくりとヒアリングする「ルームツアー」から始まります。
教えてくれたのは▷古堅純子さん
幸せ住空間セラピスト。5000軒以上のお片づけの経験から、独自の古堅式メソッドを確立。著書累計は70万部を超え、テレビや雑誌などでも幅広く活躍。YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」は、登録者数39万人以上の人気を誇る（2025年9月時点）。『古堅純子の片付け事件簿 〜家族のピンチをズバッと解決！〜』（KADOKAWA）
■まずは子育てに追われ片づけられない『レタスクラブ』読者・渡邉さんの希望をヒアリング！
古堅式の片づけでは、家族のお悩みをしっかり受け止めるため、希望をじっくりとヒアリングする"ルームツアー"が基本。生まれたばかりの赤ちゃんもいる渡邉さんのご自宅に古堅さんが突撃！
育児休暇が終わる前に散らかったわが家をなんとかしたい
『レタスクラブ』読者の渡邉さん
夫と6歳、2歳の息子、0歳の娘の5人で、3階建ての3LDKに住む。現在は育児休暇中。「とにかくものが多く、特に子どものおもちゃがあふれかえっているのが悩み。娘も生まれたばかりで片づけられませんが、長男が小学校に上がり、育児休暇が明けるまでになんとかしたい！」
古堅さん（以下、古堅）：お困りのようね。私が助けに来たからもう大丈夫よ！
渡邉さん（以下、渡邉）：「週末ビフォーアフター」でおなじみの古堅さん!?
古堅：あら〜！こんなに小さな子がいるのね〜
渡邉：そうなんです。６歳、２歳、０歳の子育て真っただ中で……
古堅：それはたいへんだわ！ 片づける余裕なんてないわよね
渡邉：狭くて収納が少ないから、どうしてもリビング・ダイニングにおもちゃがあふれちゃうんです
■そんな渡邉さん宅のリビング・ダイニングの隅には子どものおもちゃや本がびっしり！
古堅：このおもちゃ、全部遊んでるの？
渡邉：ほとんど遊んでないですね……でももらったものもあってなかなか捨てられなくて……
渡邉：実はソファー下にも……。このスペースで遊ぶのでよく遊ぶおもちゃをここに入れてます
古堅：（ソファー横にある収納アイテムのふたを開けながら）ここにもあるわね。上手に隠して、なんとかしたい気持ちが見えるわ
古堅：でもごはんを食べるテーブルといすが使いにくいのは問題よ！
■食品や日用品のストックから洋服まであれこれ詰め込まれた部屋も……
古堅：ここもなかなかやばいわよ
渡邉：ここはいずれ子ども部屋にしたいと思ってるんですけど……
古堅：完璧を目指さなくてもいいのよ！ 1人で抱え込まないで、まずは部屋の"景色"を変えるところから始めてみましょう！ ものが見えないだけで、ママの気持ちがラクになるんだから！
渡邉：そっか……！
古堅・渡邉：部屋をスッキリさせるぞー！
＊ ＊ ＊
まずは現状をしっかり把握することが大切ですね。小さなお子さんが3人いらっしゃる渡邉さんのお悩みが、古堅純子さんの人生が変わる片づけによってどう解決していくのか楽しみです！
撮影／三佐和隆士
文＝徳永陽子