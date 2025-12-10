クリスマス準備迷子の救世主！　「三ツ星ファーム」のクリスマス限定セットで優雅な特別ディナー

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

気付けばもうすぐクリスマス。一年頑張って、疲れがピークになるこの時期……。

クリスマスは楽しみだけど、レシピを考えたり買い出しに行ったり、当日は料理に後片付けに……と色々と大変なんですよね。

そして今年のクリスマスは平日ど真ん中！ 今年こそはもう少し心にゆとりを持って過ごしたい。

そんなクリスマスの準備迷子に朗報です！

温めるだけで本格的なおうちクリスマスが楽しめる、「三ツ星ファーム」のクリスマスメニューをご紹介します！

■「手軽さ・選びやすさ・バリエーション」の３つがアップグレード。クリスマス限定メニューが登場！

管理栄養士監修のバランスの良い冷凍おかずを自宅まで届けてくれる宅配サービスで人気を集める「三ツ星ファーム」。

電子レンジで温めるだけで手軽においしい食事が楽しめて、和洋中の豊富なメニューから選べるので忙しい毎日を送る方には頼もしい存在です。

そんな「三ツ星ファーム」が、2025年11月19日よりサービスを全面リニューアル！

これまでのおかずプレート中心のラインナップに加え、ミールキット・主食・ホットスナックなど多彩な商品カテゴリが新たに導入されました。いつもの定期便に、おかずプレートを好きな数だけ足したり、プレート以外のいろんな商品を「あわせ買い」できるように。毎日の食事がもっと選びやすく、楽しみやすくなりました。

そして今回、新しくなった「三ツ星ファーム」から数量限定で発売されたクリスマス限定セットは、７種類の中から好きなおかずを自由に組み合わせられるというもの。

食べたいものを自由にセレクトできて個数も選べるので無駄がなく、準備の時間を大幅に削減できます。

今回は「三ツ星ファーム」全メニューの中から期間限定の“クリスマス限定セット”の３品、スープメニューから１品、新カテゴリのホットスナックの中から１品をセレクトし、自分だけのクリスマスディナーを作ってみました！

本当に簡単なのか!? 気になる味とともに、レポートします！

■「三ツ星ファーム」作る自分だけの特別クリスマスディナー

まずはクリスマスには欠かせないチキンレッグを2種！

解凍したあと電子レンジで加熱するだけ！ 簡単です。

ひとくちかじると肉厚な身からジューシーな肉汁が!! 胡椒が程よく効いていてワインやビールとも相性が良さそうです。

電子レンジで温めただけとは思えないおいしさです……！ 食べ応えもしっかりあります◎

骨付きチキンはやっぱりクリスマス！ って感じがしてワクワクします〜！

びっくりするおいしさだったのがこのチキン。セージ、タイム、ローズマリーの香草が織りなす奥深い味わいがチキンの旨みを引き出してくれます。

しっかりハーブの風味が味わえます！ 贅沢感があるので特別な日のメインディッシュにぴったりです◎

プレーンもハーブも身がプリップリジューシーで驚きました！

続いてはスープメニューから。

こちらもフタを外して、600W 約5分レンジで加熱するだけ！ 付属のライスコロッケもレンジで20秒。お皿に移し替えてみました。

旨味たっぷり！ 野菜の旨みをギュっと絞ったような優しい味です。

冷凍のスープは塩分が強いイメージでしたが、こちらはあっさりしています。具沢山の野菜は舌でつぶせるくらいの柔らかさ。

さらっと飲みやすいので、真ん中にトロッとチーズが入った付属のライスコロッケともよく合います◎

ライスコロッケは2個で腹持ちも抜群！ 寒い日にホッと沁みる、優しい一皿です。

解凍するだけ簡単のオードブルにはこちら。こんがり焼いたフランスパンに乗せて一口。

とってもクリーミー!! なめらかなクリームチーズの中にゴロっとサーモンが贅沢に入り、ピリッと効いた香辛料が味を引き締めます。

ついつい手が伸びてしまう後引きになる味。白ワインやシャンパンと合いそう！

バゲットはもちろん、サンドイッチにしたり、サラダに乗っけたり手巻き寿司にしたり、色々な方法で味わえそうです◎

手軽に食卓を華やかにしてくれる、ちょっと特別な一品です◎

デザートには新発売のホットスナック「紅はるかのカリカリ食感がクセになる大学芋」。

自然解凍でそのまま食べられちゃう大学芋をデザートにしてみました。その名の通り、カリカリ食感がクセになる！

香ばしく上品なコクのある飴の中にさつまいもの自然な甘みがたっぷり。個人的には半解凍にしてバニラアイスと合わせるのがおすすめ！

思わず「うんまぁ〜」と言ってしまうほどの幸せ溢れる味です◎

デザートにはもちろん、日々のおやつに常備しておきたくなるおいしさです。

■今年はゆとりあるクリスマスを堪能してみては

いかがでしたか？ 「三ツ星ファーム」のクリスマス限定セット、なにが嬉しいって、後片付けが本当に楽チンです！

大きな鍋や油をひいたフライパンもない！ いつもなら食事の準備で慌ただしくなる時間を、心にゆとりを持って過ごせる時間へと変えられ、1人で贅沢にクリスマス気分を堪能できました。

自分へのご褒美に、頑張りすぎないクリスマスも良いなぁ〜、としみじみ思える時間でした。

今年の平日クリスマス。皆さんも、特別感のある食卓が手軽に作れる「三ツ星ファーム」のクリスマス限定セットで自分だけの特別なクリスマスディナーを演出してみてはいかがでしょうか？

■「三ツ星ファーム クリスマス限定メニュー」概要

【販売期間】

〜2025/12/21（日）

※注文締切日は2025/12/21（日）23:59まで

【販売価格】

1食当たり：798円

※最低3食〜20食までご自由にお選びできます

【商品ラインナップ】

オードブル3種：スペイン産ハモンセラーノ14ヶ月熟成／サーモンクリームチーズ／IWスナックサラミロックフォールチーズ

メインディッシュ４品：骨付き燻製スモークターキーレッグ／ビストロ仕立てのじゅわっとチキンレッグ プレーン／ビストロ仕立てのじゅわっとチキンレッグ ハーブ／香ばしスモークの肉厚ソーセージ

【三ツ星ファーム公式URL】

https://mitsuboshifarm.jp/

（寺田紗恵）