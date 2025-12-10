ボーナスまで生き延びろ!!　 貯金なさすぎ極貧女子の「500円以内ランチ」

忘年会やクリスマスの予定など、楽しい予定が詰まっている12月がやって来ました。年末に向けて仕事も忙しくなる時期ですが、これを乗り越えたらお正月休みが待っている！ と思うと頑張れますよね。

ところでみなさん、貯金残高は大丈夫ですか？ 飲み代やプレゼント代、払えますか？？ 私は全然大丈夫じゃありません。本当にギリギリで困っています……。

そんな私の頼みの綱は、ボーナス一択。1秒でも早く支給日が来て欲しいです（切実）。

そこで今回は、貯金残高ギリギリの限界アラサー女子が、ボーナスまで生き延びるための節約ランチをご紹介。弊社のボーナス支給日は12月10日。そこまでなんとか生き抜いてみせます……!!

■安くて健康にもいい、わがままな私のための節約ランチ

ここで少し自己紹介させてください。私は都内で一人暮らしをしているアラサーの会社員です。日々の仕事が忙しく、手の込んだ自炊はできていません。そんな私が無理せず節約するため、今回はコンビニやスーパーで手軽に買える商品をメインにピックアップしました。

また、「500円以内で2品」というギリギリの設定でありつつも、「健康にも気をつけた食事」を心がけたいと思います。飲み会も続く時期なので、ここは大事にしていきたいと思います！

◇12月5日（金）

・キッコーマン おにぎリッチ きんぴらそぼろ 238円

・野菜生活100 Smoothie ベリー＆ざくろスムージー 192円



⇒合計430円

今日は記念すべき節約ランチ初日ということで、ちょっと自炊（？）してみることに。実家に泣きついて送ってもらったお米を炊いて、中に「おにぎリッチ きんぴらそぼろ」入れてみました！

ラップに出したご飯の上に具材を広げるだけで完成するので、バタバタしている朝でもパパっと作れちゃいます！ 「きんぴらそぼろ」は鶏肉・ごぼう・人参・レンコン・ひじきの5つの具材が入っていて、食べ応え抜群。節約している体に、ごま油の香りと甘辛い味付けは嬉しすぎます……！

炭水化物はばっちりなので、「野菜生活100 Smoothie ベリー＆ざくろスムージー」で野菜と鉄分をプラス。スムージーで飲み応えもあるのに、砂糖不使用なのが嬉しいです！

◇12月8日（月）

・「クノール(R) スープDELI(R)」まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ 185円

・デルモンテ ピュレフルーツ すりおろしぶどうミックス 290円



⇒合計475円

週末はネイルと飲み会の予定が入っていたので、ついに貯金がほぼ皆無に。手元がかわいくなって仕事のモチベは上がりましたが、懐が寒すぎる……。昨日はお酒を飲んだので、ヘルシーなのに腹持ちのいい「クノール(R) スープDELI(R)」をチョイス。トマトの酸味がさっぱりしていて、朝食を抜いた体にあたたかいスープが沁みます……！

ビタミンを摂りたいけど、果物を買うのは予算的に無理ですよね……。そこで買ってみたのがデルモンテの新感覚フルーツ「デルモンテ ピュレフルーツ」。ゼリーっぽいのかな？ と思って飲んでみると、濃厚なぶどうの香りが鼻を抜けていきました！ 実はこれ、砂糖やゲル化剤を使用していないんだとか。まるで果実を食べているかのような満足感でした！

◇12月9日（火）

・ファミマル あさりとキムチ味 チゲうどん 213円

・キレートレモン MUKUMI 194円

⇒合計407円

今日は残業で遅くなりそうなので、ランチも“がっつり飯”にしちゃいます。10月に発売されたばかりの「ファミマル あさりとキムチ味 チゲうどん」、ファミリーマートで見て気になっていたんですよね！ 程よい辛さにあさりの旨味がしっかり感じられて、まさに旨辛！！ もっちりとした麺にスープがよく絡み、213円でこんなに濃厚でおいしいなんて贅沢すぎます！

矛盾しているようですが、塩分を摂るとむくみが気になるのが女子というもの。「キレートレモン MUKUMI」には、一時的に自覚する顔のむくみ感を軽減する機能がある「レモン由来モノグルコシルヘスペリジン」が含まれています。口の中がさっぱりして、シャキッと目が冴えてきました。これで午後の眠い時間も乗り切れそうです！

■節約生活の末、ついにボーナス支給日に！

12月10日、ついにこの日がやって来ました……！ 節約ランチのおかげもあって、なんとかギリギリの貯金残高で持ちこたえた私。危なかった……！

お金はギリギリでしたが、安くても健康的なランチを心がけていたおかげで、体調を崩すことなくこれからの繁忙期を過ごすことができそうです。この機会に気になっていた新商品を試すことができ、意外と節約生活も楽しかったかも？

とはいえ、次のボーナスは直前で極貧生活を送らなくて済むよう、日ごろから節約を心がけて過ごしたいと思います……！ みなさんもお金の使い方はもちろん、体調にはくれぐれも気をつけて年末を過ごしてくださいね！

※今回紹介した商品の金額は全てマイナビウーマン調べです

（マイナビウーマン編集部）