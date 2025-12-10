ROIROMが贈るウィンターソング「My Princess」配信開始！MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ROIROMのプレデビュー第2弾となる新曲「My Princess」が配信スタート。12月10日20時からはMVがプレミア公開される。

■ROIROMのキュートな一面を感じられる楽曲

「My Princess」（通称：マイプリ）は、ROIROMが贈るウィンターソング。聖なる夜に永遠の愛を誓う歌詞世界と、ROIROMのキュートな一面を感じられるのが魅力だ。様々なジャンルをミクスチャーしたニューサウンドに挑戦している音楽的な深みもある作品で、この冬に必聴するべき一曲となっている。

プレミア公開されるMVでは、クリスマスを象徴するかわいらしさとユーモアのある世界観に加え、本多大夢と浜川路己それぞれの魅力を存分に引き出す演出が多数盛り込まれており、楽曲の持つ雰囲気を視覚的にも表現している。

ファンはもちろん、まだROIROMを知らない人でさえも思わず惹きつけられてしまう魅力を放つ一曲。耳にした瞬間に心を掴むメロディと、ふたりの息の合った表現力は必見だ。

また、「My Princess」の配信スタートに合わせて「My Princess」のダウンロード・ライブラリ追加キャンペーンとSNSシェアキャンペーンもスタートする。ダウンロード・ライブラリ追加キャンペーンでは応募者全員、SNSシェアキャンペーンではXやInstagram（ストーリーズ）TikTokでシェアした方全員にオリジナル画像がプレゼントされる。詳細は公式サイトまで。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My Princess」

