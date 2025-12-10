梅澤美波2nd写真集タイトルが『透明な覚悟』に決定！全4種のカバー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46・梅澤美波2nd写真集（2026年2月3日発売）のタイトルが『透明な覚悟』に決定。併せて、カバー4種（通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版、Sony Music Shop限定版）が公開された。

■各種カバー＆コメント

◎通常版カバー（メイン写真）

旅の最終日、フィレンツェのミケランジェロ広場にて撮影。夕景に照らされ憂いを帯びた表情は、まさに女神級の美しさ。イタリア旅が終わる寂しさと、この撮影への達成感が感じられるエモーショナルな1枚だ。

◎セブンネットショッピング限定版カバー

セブンネットショッピング限定版カバーは、ローカル感溢れるチンクエテッレの街と、カジュアルなデニムコーデがベストマッチ。1st写真集を彷彿とさせる引きの構図で、スタイルの良さも際立つ。

◎楽天ブックス限定版カバー

ファッションの街・ミラノにて本人熱望の「メンズライクコーデ」を披露。高身長をいかしたクールでマニッシュなスタイリングは、この写真集の中でも良いスパイスに。

◎Sony Music Shop限定版カバー

Sony Music Shop限定版カバーは、海の見えるホテルのバルコニーにて、ほぼノーメークの“スーパーナチュラル・梅澤美波”。バカンスで迎えた朝、をテーマに透明感溢れる大人の表情を見せてくれた。

PHOTO BY 東 京祐

■梅澤美波コメント（タイトルについて）

■書籍情報

2026.02.03 ON SALE

乃木坂46 梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』



