幾田りら、アルバム『Laugh』配信スタート！Spotify公式リスニングパーティー開催決定

幾田りらが、12月10日にニューアルバム『Laugh』を配信リリース。これを記念して、同日17時30分からは、Spotify公式リスニングパーティーの実施も決定した。

■『FNS歌謡祭』でアルバム収録曲「Actor」をTV初披露

本作は、前作アルバム『Sketch』リリースからの約3年ぶりのフルアルバム。アーティスト活動としても幅広く挑戦をしてきた彼女の軌跡が感じられる楽曲集となっている。

1月14日にリリースとなるCDの初回生産限定盤には、豪華アーティストとの17曲に及ぶコラボ曲＆カバー曲のアーカイブを収録。加えて、A5サイズ特製パッケージ仕様となる初回生産限定盤に収録されるPhoto Bookは、本作のジャケット写真の撮影も担当した写真家・石田真澄による、36Pに及ぶ“ラフ”な幾田を捉えたファン必見のアイテムとなっている。

12月14日23時59分まで限定となる早期予約特典は、本作の撮り下ろし写真を使用した全3種のランダム“オリジナルフィルムしおり”。購入者特典は、本作に収録されている楽曲のジャケットを使用したステッカーとなっており、各ショップで絵柄が異なるので、ぜひチェックしよう。

なお、12月10日18時30分から放送のフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第2夜』では、同アルバムに収録されている「Actor」をTV初披露する。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Laugh』

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『Laugh』

■関連リンク

Spotify 幾田りらリスニングパーティーURL

https://party.spotify.com/event/7rRHRqVF1ipW4M6cESdQQ0

※Spotify Premiumユーザーのみ参加可能

アルバム特設サイト

https://lilasikuta.jp/laugh/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■【画像】幾田りらアー写、アルバム早期予約特典