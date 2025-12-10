なにわ男子『スタソン』で「Never Romantic」を披露！最近のブームは“派手髪”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月11日16時よりPrime VideoおよびDMM TVにて、音楽番組『Star Song Special Season2』の第6回が配信される。今回は、MCを塚地武雅（ドランクドラゴン）が務め、ゲストとしてなにわ男子が出演する。

■「ロマンティックが足りないときに聴いて」（高橋恭平）

なにわ男子のスタジオライブでは、高橋恭平クアトロ主演映画のミラクルテーマソング「Never Romantic」を披露。高橋は「ロマンティックが足りないときに聴いてほしいです！」と話す。

そして関西ジュニアの6人（伊藤篤志（Boys be）、池川侑希弥（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁、森ケイン）は、SUPER EIGHTの「TAKOYAKI in my heart」を披露。「途中で“すごい野球のポーズ”があるので、見つけたら騒いでください！」（森）とアピールする他、彼ら6人はNYC boysの「Dial Up」もカバー。「篤志くんが最初に披露する『Ready？』のセリフがかっこいいので注目です！」（渡邉）と見どころを語る。

■なにわ男子×関西ジュニア×塚地武雅で“関西人トーク”

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

◎「憧れの先輩」は誰？

今回は大阪出身でMCの塚地をはじめ、なにわ男子、そしてスタジオライブに出演した関西ジュニア6人による“関西人トーク”が実現。MCの塚地が「直系の先輩・後輩、なにわ男子と関西ジュニアの関係性はどうなの？」と尋ねると、伊藤は「 （西畑）大吾くんからお下がりの洋服を何十着ももらってきた」、池川は「道枝（駿佑）くんが憧れの先輩」だと告白。渡邉は藤原丈一郎について「めちゃくちゃかっこいい先輩だと思った」という過去を語り、なにわ男子×関西ジュニアのプライベート話が次々と明らかになっていく。

◎なにわ男子の最近のブームは「派手髪」

本題の「Switch Question」では、森が長尾謙杜＆藤原へ“デビュー後”のことについて質問。長尾がドラマ撮影での経験談を明かす他、藤原は「デビューしてからCDが発売されるようになって、よりいろんな人に聴いてもらえて…」とCDリリースにまつわるエピソードを回想する。

さらに、野田は先輩たちの“最近のブーム”を深掘り。なにわ男子のなかでは「派手髪」が流行中だといい、大西流星によれば「日によって髪色が違う」メンバーもいるそうで…!?

その他、池川は“先輩との食事会”について尋ね、伊藤はなにわ男子の“楽屋事情”に斬り込んでいく。

◎角紳太郎の“ギャグセンス”にMC塚地武雅も注目「ベテランの芸風」

その後、渡邉の質問がきっかけで話題は「ツアーやロケ先でのおすすめスポット」へ。西畑が自身の「思い出深い場所」を明かす他、高橋は「ツアーの最終日にメンバーで行く場所」を紹介。「そこに行くまでがライブなので」と熱い想いを打ち明けていく。

一方、同じ質問が返ってきた関西ジュニアの池川は「僕、行ったことがないんですけど、行ってみたいと思っている場所があって」と衝撃的な発言を…！ スタジオがざわつくなか、臆することなく評判だけで魅力を語り始める。

そんな「Switch Question」のさなか、角は大橋和也を指名して「よかったら一発ギャグ対決がしたい」と無茶振り。「対決するの!?」と笑う大橋に対して、角は「勝てるのを用意してきました」と真剣モードだ。彼はどんなギャグを披露するのか!?

角のパフォーマンスにMCの塚地は「ベテランの芸風」だと太鼓判。なにわ男子・大橋や他のメンバーたちも負けじと“あの手この手”で盛り上げていく。

収録を終え、 関西ジュニアが反省会で口にしたのは 「なにわ男子は関西捨ててなかった」 （野田）。彼らが同郷の先輩・なにわ男子から学んだ“笑いの極意”とは!?

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、第6回のティザー映像を公開している。

■番組情報

Prime Video / DMM TV『Star Song Special Season2』

12/11（木）16:00～配信スタート

※隔週木曜配信

出演：塚地武雅（第6回MC）、なにわ男子（第6回ゲスト）、関西ジュニア

