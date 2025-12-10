日経225先物：10日正午＝230円安、5万430円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円安の5万430円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万448.28円に対しては18.28円安。出来高は1万6841枚となっている。
TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比4ポイント安、現物終値比0.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50430 -230 16841
日経225mini 50435 -225 234508
TOPIX先物 3381.5 -4 14098
JPX日経400先物 30585 -20 2240
グロース指数先物 669 +4 3827
東証REIT指数先物 1965 +1.5 180
株探ニュース
