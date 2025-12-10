　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円安の5万430円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万448.28円に対しては18.28円安。出来高は1万6841枚となっている。

　TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比4ポイント安、現物終値比0.48ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50430　　　　　-230　　　 16841
日経225mini 　　　　　　 50435　　　　　-225　　　234508
TOPIX先物 　　　　　　　3381.5　　　　　　-4　　　 14098
JPX日経400先物　　　　　 30585　　　　　 -20　　　　2240
グロース指数先物　　　　　 669　　　　　　+4　　　　3827
東証REIT指数先物　　　　　1965　　　　　+1.5　　　　 180

株探ニュース