ROIROM、プレデビュー第2弾「My Princess」配信開始 MVプレミア公開＆キャンペーンも
timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、プレデビュー第2弾デジタルシングル「My Princess」をきょう10日に配信リリースした。午後8時には、同曲のミュージックビデオがYouTubeの公式チャンネルにてプレミア公開される。
【写真】ROIROMのプレデビュー第2弾配信シングル「My Princess」ジャケット
ROIROMは5月8日に結成を発表。11月19日にはビクターエンタテインメントより「Dear DIVA」でプレデビューを果たし、11月23日には東京・有明アリーナで初のショーケースイベント『ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜』を開催。約2万人を動員する成功を収めた。
新曲「My Princess」は、聖なる夜に永遠の愛を誓う歌詞世界とROIROMのキュートな一面を感じられることが魅力の楽曲で、さまざまなジャンルをミクスチャーしたニューサウンドに挑戦した音楽的な深みも感じられる。耳にした瞬間に心を掴むメロディと、息の合ったボーカルワークが、冬の季節にぴったりの一曲となっている。
ミュージックビデオでは、クリスマスを象徴するかわいらしさとユーモアのある世界観に加え、それぞれの魅力を存分に引き出す演出が多数盛り込まれ、楽曲の持つ雰囲気を視覚的にも表現している。
配信スタートに合わせたキャンペーンも開始。ダウンロード・ライブラリ追加キャンペーンでは応募者全員に、SNSシェアキャンペーンではX、インスタグラム（ストーリーズ）、TikTokでのシェアを対象に、参加者全員へオリジナル画像がプレゼントされる。詳細は公式サイトで確認できる。
