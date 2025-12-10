ROIROM、『CYAN MAN』ダブルカバーで初登場 本多大夢＆浜川路己の“中性的で華やかな美しさ”表現
本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、2026年1月9日発売のメンズ・ビューティ＆ファッション誌 『CYAN MAN（シアン マン） 2026年2月号』（カエルム）にダブルカバーで初登場する。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
本多と浜川は、timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集め、現在はROIROMとしてプレデビューした。
同誌で中面20ページにわたるボリューム満点の内容で登場。「静寂の中で際立つ美しさ」というテーマのもと、過度な演出はせずシンプルに削ぎ落とした世界観の中でこそ際立つ、彼らの中性的で華やかな美しさを切り取った。
柔らかい陽光の中で魅せるマットなメイク、冷たく澄んだ空気を纏ったツヤメイク。ナチュラルな雰囲気の中で彼らが持つ品が一際映えるまるで写真集のような見応えのある内容となっている。
インタビューでは、洗練されたビジュアルから一変。フランクで真摯な人柄が垣間見えた。ここでしか聞けない美容やメイクのこだわり、激動の2025年を振り返り、新たな挑戦となる2026年への思いまで語った。
CYAN MANの公式インスタグラムには、本誌に載せきれなかったアザーカットを随時公開。オフショットやスペシャルムービーも公開していく。
『CYAN』は2014年創刊のビューティ＆ファッションマガジン。「人気のモノ・コトには歩んできたストーリーがあり、携わる人のドラマがある」という視点のもと、美容にまつわる情報を集約。流行を取り入れつつ、価格や既存イメージに捉われない選択方法を提案している。そのメンズ版として『CYAN MAN』を年6回で発行。“明日から真似できるメンズメイク”をテーマに、メンズカルチャーの一環として、ファッションと親和性の高いリアルなメンズビューティを提案している。
