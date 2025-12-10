転生先は“ハズレ”でした!?ロマファン希望なのにウサギだと？“物語の強制力”マシマシで涙【作者に聞く】
もしも本当に「転生」というものが存在するとしたら…？そのとき「転生先」を希望できるとしたら…？あなただったらどんな転生先を選ぶだろうか？本作『転生先はハズレでした 〜異世界でアオハル始めます〜』の主人公も「叶うなら“外国の話”の世界に…」と願ったのだが、転生させられた先とは一体…？
奇跡的に神は願いを聞き入れ、彼女を希望通りの世界へと転生させてくれたのだが、その世界はちょっと惜しい…というかニアピンといえばニアピンなのだが、違うといえば全く希望と異なる世界で…。「違う。そうじゃない！」と彼女は憤るのだった。彼女はどんな世界に転生させられてしまったのか…？
本作『転生先はハズレでした 〜異世界でアオハル始めます〜』を描いたのは、「ジャンプルーキー！」にオリジナル漫画を掲載している夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんである。夏野ばな菜さんに本作について話を聞いてみた。
――『転生先はハズレでした〜』というタイトルですが、転生先をハズレにしようと思ったきっかけは？
昨今、縦読み漫画でロマンスファンタジーや令嬢ものなどが多数あって私も拝読しており、ほとんどの作品は生前に何かしら縁のあった作品に転生しているようだなと感じていました。であれば、誰しもが子どものころに絵本などで読んだことのある作品も転生先としてあるんじゃないかな、でもそれは夢見る女子としてどうなんだろう…と考えました。
――確かに本作での転生先は「夢見る女子」が夢見る転生先ではないですよね。
はい。でも、ロマンスとはちょっと縁遠いコメディ主体で考えたとき、少女漫画的にはハズレだけど、ストーリーとしてはおもしろくて「アタリ」かなと思い、この設定にしました。
――本作は本来、縦読み漫画として描かれた作品ですよね。縦読み漫画もよく描かれているのですか？
お仕事で、タテヨミ漫画のネームを担当させていただいたんです。漫画制作スタジオでディレクターさんとやりとりしながら、いただいたシナリオを漫画的に脚色し、ネームを作るお仕事でした。その経験を活かそうかな、とイチからオリジナルで描いてみました。普段から漫画は描きますし、仕上げにオールカラーにするのは面倒でしたが、勉強も兼ねてという感じで描きました。
――現在、夏野さんは連載を精力的に更新されていますよね。SNSや「ジャンプルーキー！」に連載されている作品について教えてください。
リーマンラブコメディ漫画の『SSS』を描いています。楽しい職場と愉快なサラリーマンたちが繰り広げるラブコメディ『SS』の続編にあたります。現在は登場人物たちが結婚し、家族が増え…そんなにぎやかな日常を描いていますので、よければ一度読んでみてくださいね。
本作『転生先はハズレでした 〜異世界でアオハル始めます〜』の主人公は、現世で青春を謳歌できなかったことから「外国が舞台のロマファン(※ロマンスファンタジー)希望!!」だったのだが、転生先は「外国」は「外国」でも外国の童話の世界で、しかも転生先でも彼女は走らざるを得ない展開に…。しかし完走したラストのゴール地点には思わぬ“アオハル”展開が待っているので、読者も最後まであきらめずに読み進めて完走してみて！
夏野ばな菜さんは現在「ジャンプルーキー！」にて『SSS』を連載している漫画家だが、企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などの仕事を受けており、「新規のお仕事も募集中です！」とのこと。本作を読んで夏野ばな菜さんの作品が気に入った人はぜひほかの作品も読んでみて。
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
