『トムとジェリー』Happyくじ第5弾、12・26から BIGぬいぐるみや「けたくま」作家コラボグッズなど当たる
「Happyくじ」より、アニメ『トムとジェリー』の限定アイテムが手に入る、Happyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』第5弾が発売される。26日より、全国のセブンイレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定。
【画像】クスッと笑えるかわいいグッズがいっぱい！トムジェリくじ賞品
本作は、2025年に誕生85周年を迎え、アニバーサリーイヤーとなる今年、イベントや展覧会などが各地で開催され、盛り上がりを見せている。今回のHappyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』5では、トムとジェリーとその仲間たちが大集合し、へんてこでキュートなシーンを切り取ったアイテムが展開される。
本くじは、全8等級とラスト賞が用意されている。特に注目は、特賞とラスト賞に用意されたBIGサイズのぬいぐるみ。特賞のホットドッグにされたジェリーは全高約50センチ、ラスト賞の瓶になったトムは全高約60センチと、インパクト抜群なトムとジェリーが店頭に並ぶ。そのほかにも、B賞のTシャツやC賞のトートバッグでは、けたくまで人気のアニメーション作家「たかだべあ」氏とのコラボレーションが実現。本くじオリジナルの特別イラストがデザインされている。D〜G賞でも、身につけやすいポーチやアクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らない、へんてこでキュートなデザインのアイテムは必見。
■賞品一覧
特賞：ジェリー大きいぬいぐるみ［全1種］
ラスト賞：トム大きいぬいぐるみ［全1種］
A賞：フィギュア［全20種］
B賞：コラボレーションTシャツ［全2種］
C賞：コラボレーショントートバッグ［全3種］
D賞：ポーチ［全3種］
E賞：アクリルキーホルダー［全10種］
F賞：缶コレクション［全7種］
G賞：ステッカーセット［全7種］
（C）TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s25)
