乃木坂46梅澤美波、2nd写真集タイトル決定 「ほぼノーメーク」ショットなど表紙4種も解禁
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集タイトルが『透明な覚悟』（光文社）に決定し、カバー4種も公開された。来年2月3日に発売される。
【写真】ほぼノーメークのカットも 梅澤美波2nd写真集表紙”全4種”一覧
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
タイトルの『透明な覚悟』について梅澤は「タイトルの候補を見た瞬間、ピンときて『これだ！』と思いました。“覚悟”という言葉が本当にうれしくて。乃木坂46で活動してきた中で、私自身いろんな場面で覚悟を持って向き合ってきたつもりなので、それがどこかで伝わっていたのかなと思うと、胸が熱くなります。自分には少しぜいたくすぎる言葉かもしれないけれど、それでも今の私にしっくりきたので、このタイトルを選びました」と語っている。
通常版カバーは、旅の最終日、フィレンツェの観光スポット・ミケランジェロ広場にて撮影されたカット。夕日に照らされるエモーショナルな梅澤。「イタリア旅の最後の表情ということもあって、旅が終わる寂しさや、感慨深さが出ていてエモいなと思います。そして、1st写真集と比べて大人になったなあと改めて感じる１枚でした。本当にこの旅が楽しかったので、やりたいこともできていい写真も撮れて、『大満足』という達成感で溢れていますね！」とコメントしている。
セブンネットショッピング限定版カバーは、世界遺産の村・チンクエテッレにて。「この日は旅の中でもいちばん歩いた日。電車移動して小さな街について、ひたすら坂道を歩きました。このローカルな雰囲気が本当にお気に入りです。”美波”だけあって海がとても好きなので、海をバックに撮れたのもうれしかったです。引きのアングルに、あえてのカジュアルな服装。今の私だからこそ似合うスタイリングだなと思います。1st写真集の表紙と、色味や構図がどこか通じるものがあって、自分でも少し重ねちゃいました。ヘアも作り込みすぎずナチュラルに。風にふわっと吹かれている感じが、自分らしくて気に入っています」とコメントしている。
楽天ブックス限定版カバーは、ミラノの街角でのファッションシュート。本人が「着たい！」と熱望したメンズライクでファッション要素の強いスタイルを披露。「自分でもこれが表紙になるとは思っていませんでした。甘くない、ちょっとカッコつけた”キメキメ”の私。こういうマニッシュでクールな雰囲気を好きだと言ってくれるファンの方も多いので、写真集にもその一面を絶対入れたかったんです。他の3枚の表紙と並べると意外性があって、全体のバランスも締まる。すごくいいアクセントになったと思います」とコメントしている。
Sony Music Shop限定版カバーは、チンクエテッレの朝、ホテルで撮影した大人な素の表情をとらえた。「こちらは朝イチの撮影で、ほぼノーメーク。すべてをさらけ出したカットだと思っています。自分でも『私ってこんな顔をしているんだ』、と思ったくらい、飾らないそのままの表情です。海が見える素敵なホテルのバルコニーで、朝の風も気持ちよくて、自然と開放的になったのかも」とコメントしている。
