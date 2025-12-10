『身代金は誘拐です』第2弾追加キャスト発表 真飛聖＆磯山さやか＆川西賢志郎＆四谷真佑ら【コメントあり】
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（2026年1月8日スタート、毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の第2弾となる追加キャストが10日、発表された。
【写真】初の刑事役に挑戦するOCTPATH・四谷真佑
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。浅香航大、酒向芳、桐山照史、泉谷星奈ら演技派俳優陣が固める。
このたび、新たな追加キャストとして、神奈川県警の女性刑事で、武尊の元上司・辰巳夏子役を、元宝塚歌劇団花組トップスターで、現在は舞台・ドラマ・映画・バラエティーなどさまざまな分野で活躍している真飛聖。ある事件を追うフリーランスの記者・亀井湊役を、映画で数々の賞にノミネートされるなど、演技に定評のある佐津川愛美。有馬の妻で、息子・蒼空の誘拐事件に巻き込まれてしまう有馬絵里香役を、ドラマ・バラエティとマルチな活躍を見せる磯山さやか。鶴原航一郎役に、穏やかながらも的確で鋭いツッコミやその話術で人気のお笑い芸人・川西賢志郎。
神奈川県警の刑事で、辰巳の部下・卯野涼太役を、数多くの舞台で活躍し、ドラマや音楽の世界でも存在感を示す和田雅成。武道家で正義感あふれる鷲尾家の長女・鷲尾優香役を、「二コラ」専属モデルを始め、今年、ドラマの出演を果たすなど注目を集める畠桜子。鶴原の妻・鶴原京子役を、舞台・ドラマを中心に活躍し、昨年大河ドラマの出演も果たした瀬戸さおり。神奈川県警の刑事で、のちに武尊の誘拐事件を担当する・雛形優斗役には、OCTPATHのメンバー・四谷真佑の出演が決定した。
【コメント】
■真飛聖＜辰巳夏子役＞
勝地さん演じる武尊の元上司、神奈川県警の女刑事・辰巳夏子役を演じさせていただきます真飛聖です。昔からサスペンスをずっと見て育った私は、無類のサスペンス好きでして、この枠のドラマ、いつもいつも拝見しておりました。いつか出たい！と本当に思っていたので、気持ちが届いたのでしょうか！今回の出演、心から嬉しく思っています。私の役は、皆さんもイメージしやすいかもしれませんが、そうです、正義感の強い女でございます！私も、結末は知りません。ただ、台本を読み進めていく限り、とてもおもしろく描かれていることは間違いありません！ですので、ぜひぜひ、楽しみにしていただけたらうれしいです。
■佐津川愛美＜亀井湊役＞
記者であり配信者でもある湊は、フリーランスとして一人で取材を続けています。正義感という強さ、世の中を良くしたいという思いの裏側にある彼女なりの“理由”を、丁寧にひもときながら向き合いたいと思います。事件を追う中で少しずつ変化していく湊の心の動きを、スタッフ・キャストの皆さまと共に大切に積み重ねていきたいです。作品を通して、それぞれの登場人物たちの心の中を感じ取っていただけたらうれしいです。
■磯山さやか＜有馬絵里香役＞
有馬絵里香役を演じさせていただきます、磯山さやかです。完全オリジナルストーリーなので、展開が読めない、緊張感あるシーンの連発です。愛する家族を守るため、いろいろな愛の形がある中で、愛が爆発してしまう絵里香を丁寧に演じていきたいと思います。誰もが怪しいので、真犯人は誰なのか!?見てくださる皆さんの考察、楽しみにしています！
■川西賢志郎＜鶴原航一郎役＞
ストーリーの全貌を知らないまま撮影が始まり、書き下ろしということもあって、一部出演者にも結末が伏せられている徹底ぶりで進んでおります。鷲尾家がどのように事件に巻き込まれていき、なぜ事件は複雑になっていってしまうのか。ドラマ自体はシリアスですが、現場では勝地さんがなごやかにコミュニケーションを取ってくださり、瀧本さんも柔らかい雰囲気を持ち込んでくださり、星奈ちゃんはとにかくかわいいです。スタッフさん含めて良いチームワークで、みなさんが驚く作品になるよう撮影を続けてまいります。
和田雅成＜卯野涼太役＞
卯野涼太役の和田雅成と申します。考察ミステリー作品。自分たちも現時点では犯人を知りません。張り巡らされた伏線や登場人物それぞれの思惑が交錯しているので、どれが真実なのか、、。おかげで良い緊張感の中、撮影に挑めております。刑事として、この事件を解決に導きたいと思っています。視聴者の皆さまの"考察”が解決の手がかりです。ぜひ、ともに解決に導いてください。
■畠桜子＜鷲尾優香役＞
鷲尾優香役で出演させていただきます、畠桜子です。いただいた脚本を読んで、優香は長女ということもあり、正義感が強く、家族を守りたいという気持ちが強い子なんだなと感じました。鷲尾家がこれからどうなっていくのか、そして詩音を誘拐したのは誰なのか、ぜひみなさんも考えながら見てみてください！ドラマのレギュラー出演は初めてのことで少し緊張もありますが、自分らしく優香を演じていけたらと思っていますので、楽しみにしていてください！
■瀬戸さおり＜鶴原京子役＞
本作は「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマにした物語で、台本を読み進めるほど胸がぎゅっとするような切なさと、真犯人の思惑に迫っていく緊張感が同居していて、思わず引き込まれました。家族を想う気持ちがどんな形で描かれていくのか…ぜひご覧ください。
■四谷真佑＜雛形優斗役＞
雛形優斗役を演じさせていただくOCTPATHの四谷真佑です。今回お話をいただいた時に「身代金は誘拐です」というタイトルがとても興味深くいろいろな想像をしてわくわくしました。実際に台本を読んで、視聴者の方からさまざま考察が生まれるだろうなと想像してしまい、ワクワクしてます！また事件に巻き込まれる家庭に感情移入もしてしまうので、さまざまな角度から楽しめるドラマになっています！僕は刑事役を初めて演じますが、若手刑事ということで一生懸命さを表現して誠心誠意、役を演じさせていただきます！これから、このドラマに携われることが楽しみですし、その先で視聴者の皆さまがこのドラマをどう楽しんでいただけるのか、今から放送が待ち遠しいです！
