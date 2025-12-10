宮岡大愛＆山岸想＆善如寺來らジュニア6人が『ニコ☆プチ』に1年ぶり集合 レギュラーメンズモデルとして冬コーデ披露
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・宮岡大愛、山岸想、善如寺來、三浦慎ノ亮、川口拓馬、瀬川 嵐太が、10日発売の小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ 2025-2026年冬号』（新潮社）にそろって登場する。
【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演
レギュラーメンズモデルである6人は「おしゃれBOYSの冬コーデBOOK」と題した特集で、“この冬一番イケてるアウター”、“恋するニット”、“カッコつける冬こもの”をそれぞれがクールに着こなし。
レギュラーメンズモデルとなって以来、約1年ぶりに6人が集合。トレンドのアイテムを身にまとい魅せる表情はもちろん、この1年でモデルとしてどう成長したか、コメントにも注目だ。
同号では、年に一度の目玉企画「小学生好きなものランキング」を掲載。201 年以降に生まれた“α（アルファ）世代”のおしゃれや学校生活、好きな芸能人などについて7 ページにわたり大特集。毎号大人気の付録はイヤーマフラーで、小学生の冬を楽しく盛り上げる内容となっている。
