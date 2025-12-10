9日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、今シーズンより席種別の先行入場を開始することをクラブ公式サイトで発表した。

対象となる試合は12月27日（土）、28日（日）に行われる第8節日本製鉄堺ブレイザーズ戦、1月3日（土）、4日（日）に行われる第9節VC長野トライデンツ戦、1月17日（土）、18日（日）に行われる第11節サントリーサンバーズ大阪戦の計6試合で、第8節と第9節はエントリオを、第11節はIGアリーナを会場にして行われる。

なお、2月28日（土）と3月1日（日）にHAPPINESS ARENAで行われる第15節VC長野トライデンツ戦についてはファンクラブ先行入場を予定しており、 3月14日（土）、15日（日）以降の予定は1月中旬頃に改めて案内が行われる。

現在はエントリオ会場の先行入場時刻のみが決定しており、IGアリーナ会場の時刻は確定次第のお知らせとなるとのことだ。

エントリオ会場の先行入場時刻一覧は以下の通り。

■WD名古屋 2025-26シーズン 席種別先行入場時刻 エントリオ会場

・エキサイティングシート：一般開場30分前

・スプラッシュシート：一般開場29分前

・ベンチサイドシート、ウルドくんシート：一般開場20分前

・1階席（1N、1S、1E、1W）：一般開場15分前

・全員：一般開場時刻