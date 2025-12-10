大橋和也、関西ジュニア・角紳太郎と“一発ギャグ”対決 なにわ男子が後輩に笑いの極意を伝授
7人組グループ・なにわ男子が、11日午後4時からPrime Videoで配信される音楽番組『Star Song Special Season2』第6回に出演する。番組はスペシャルなライブに加えて、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークで構成。なにわ男子は新曲「Never Romantic」を披露。MCは塚地武雅（ドランクドラゴン）が務め、スタジオには関西ジュニアも登場する。
【写真】なにわ男子が関西ジュニアと和気あいあいトーク
関西ジュニアの伊藤篤志（Boys be）、池川侑希弥（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁、森ケインはSUPER EIGHTの「TAKOYAKI in my heart」を披露。森が「途中で“すごい野球のポーズ”があるので、見つけたら騒いでください！」と呼びかけたほか、NYC boysの「Dial Up」もカバーし、渡邉が「篤志くんが最初に披露する“Ready？”のセリフがかっこいいので注目です！」と力を込めた。
トーク企画「Switch Question」では、関西出身の塚地、なにわ男子、関西ジュニアの6人が勢ぞろいし“関西人トーク”を展開。塚地が「直系の先輩・後輩、なにわ男子と関西ジュニアの関係性はどうなの？」と尋ねると、伊藤は「（西畑）大吾くんからお下がりの洋服を何十着ももらってきた」と語り、池川は「道枝（駿佑）くんが憧れの先輩」と打ち明けた。渡邉は藤原丈一郎について「めちゃくちゃかっこいい先輩だと思った」と話し、両者のプライベートエピソードが次々と明かされていく。
「Switch Question」ではさらに、森が大西流星と藤原へ“デビュー後”について質問。大西がドラマ撮影の経験を語り、藤原は「デビューしてからCDが発売されるようになって、よりいろんな人に聴いてもらえて…」と振り返った。野田が深掘りした“先輩の最近のブーム”では、なにわ男子の間で「派手髪」が流行していることが判明。大西によれば「日によって髪色が違うメンバーもいる」という。そのほか、池川は“先輩との食事会”について質問し、伊藤は“楽屋事情”を切り込んだ。
続く話題は、渡邉の質問から「ツアーやロケ先のおすすめスポット」に移行。西畑が自身の「思い出深い場所」を明かし、高橋は「ツアーの最終日にメンバーで行く場所」を紹介しながら「そこに行くまでがライブなので」と熱く語った。一方、池川は「僕、行ったことがないんですけど、行ってみたいと思っている場所があって」と発言しスタジオをざわつかせ、臆することなく評判だけで魅力を語り始める。
さらに角が大橋和也を指名し「よかったら一発ギャグ対決がしたい」と突然のリクエストを投下。「対決するの!?」と笑う大橋に対し、角は「勝てるのを用意してきました」と真剣な表情で応じる。角が披露したギャグに、MCの塚地は「ベテランの芸風」と太鼓判。大橋をはじめ、なにわ男子のメンバーも負けじと次々にギャグで応戦し、スタジオは大きな笑いに包まれた。収録を終え、関西ジュニアが反省会で口にしたのは「なにわ男子は関西捨ててなかった」（野田）。彼らが同郷の先輩・なにわ男子から学んだ“笑いの極意”とは。
