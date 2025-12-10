新人王に選ばれたロッテの西川史礁外野手（２２）が１０日、千葉市内で契約交渉し、今季年俸１６００万円から２６００万円増の４２００万円で更改した。（金額は推定）

「１年間頑張ってくれたと言われて。来シーズンももっと成長した姿でチームに貢献したいと思います」と話した。

今季を「今年は新人王という素晴らしいタイトルをとることができましたけどまだまだ満足できる数字じゃないので来シーズンは全試合出場というのを目標に掲げてその中でもタイトルを取れるようにやっていきたいです」と振り返り、具体的には「今年はベストナイン、ゴールデングラブ賞は取れなかったので、いちばんに掲げて、打者の大きいタイトル首位打者をとりたいなというのはあります」と目標を挙げた。

現在は阪神・森下も通う野球専門のトレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ（リベース）」でトレーニングを積む。今季は３本塁打に終わったが「まずは２桁本塁打ですけど、欲を言えば今年の森下さんより打ちたいなと思う」と意欲。今季の森下が放った２３本塁打をノルマにした。

１年目の今季は序盤は苦しみ２度の登録抹消を経験したが、六月以降は状態を上げた。最終的には規定打席に到達し、打率・２８１、３本塁打、３７打点の成績。二塁打数２７、補殺数９はリーグトップだった。