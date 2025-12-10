『ジブリをうたう その2』全収録曲と曲順を発表 「カントリー・ロード」「地球儀」など新旧14曲を豪華アーティストが歌唱
スタジオジブリ楽曲のトリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』の全収録曲と曲順が発表された。2026年2月25日にリリースされる同作は、音楽プロデューサー・武部聡志のプロデュースによるもので、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結。ジブリの名作を彩ってきた楽曲を新たなアレンジと歌声で紡ぎ直す、全14曲が収録される。
【画像】ファン垂涎…！『ジブリをうたう その2』特典のアクリルスタンド
オープニングを飾るのは、映画『猫の恩返し』より「風になる」。大原櫻子がアコースティックギターを軸にした疾走感あるアレンジで、伸びやかな歌声を響かせる。続く「やさしさに包まれたなら」（映画『魔女の宅急便』より）は、乃木坂46の小川彩と奥田いろはが青春をテーマにポップにカバー。小川はピアノ演奏でも参加している。
「上を向いて歩こう」（映画『コクリコ坂から』より）は、Da-iCEの大野雄大と花村想太がスウィング調にアレンジし、ソウルフルな歌声で新たな命を吹き込んだ。「いつも何度でも」（映画『千と千尋の神隠し』より）は、薬師丸ひろ子がストリングス中心のクラシカルな編曲で、優しく絵本を読み聞かせるように歌い上げている。
「ひこうき雲」（映画『風立ちぬ』より）は、GLIM SPANKYによる祈りをテーマにした荘厳なアレンジ。冒頭のパイプオルガンからギターが重なり、激しさと神聖さが融合したサウンドを展開する。「地球儀」（映画『君たちはどう生きるか』より）は、Penthouseがメンバーでもある角野隼斗のピアノとともに再構築。前作に続く参加となる。
「テルーの唄（Instrumental）」（映画『ゲド戦記』より）は、葉加瀬太郎と武部が演奏。森の中をイメージし、ピアノとヴァイオリンが繊細に響き合う。「朝ごはんの歌」（映画『コクリコ坂から』より）では、玉井詩織（ももいろクローバーZ）が爽やかな歌声で元気よく歌い上げている。
「カントリー・ロード」（映画『耳をすませば』より）は、のん×SOIL&“PIMP”SESSIONSがファンキーかつジャジーなサウンドで披露。キュートな歌声とのコラボレーションが新鮮な1曲に仕上がった。「さよならの夏〜コクリコ坂から〜」（映画『コクリコ坂から』より）は、にんじん（from ロクデナシ）が哀愁漂うボーカルで儚く歌い上げる。
「Arrietty’s Song」（映画『借りぐらしのアリエッティ』より）は、Kalafinaの3人のハーモニーによって原曲のアイリッシュな雰囲気を残しつつも厚みのあるアレンジに。「はにゅうの宿」（映画『火垂るの墓』より）は、武部のピアノとアイナ・ジ・エンドのボーカルによる一発録音。環境ノイズやペダルを踏む音などもリアルに録音され、幻想的な音世界が広がる。
「世界の約束」（映画『ハウルの動く城』より）では、森崎ウィンが古き良きアメリカンジャズを意識したサウンドでハスキーな歌声を響かせる。アルバムを締めくくるのは、「いのちの記憶（Instrumental）」（映画『かぐや姫の物語』より）。プロデューサーの武部がピアノ演奏を務め、エピローグとして作品全体を静かに包み込む。
アルバムには、封入特典として「購入者限定スペシャル特典」への応募シリアルが付属することも発表された。特典は、前作でも好評を博した宮崎吾朗氏が描き下ろしたジャケットイラストを使用したオリジナルアクリルスタンドとなる。
特設サイトでは今後、レコーディングドキュメントや参加アーティストからのコメントも順次公開される予定となっており、楽曲とあわせて制作の背景にも注目が集まる。
なお、同作は当初発表されていた岸田繁（くるり）の参加が、制作進行上の不手際により見送りとなったことでも話題を呼んだ。
■収録曲
1.「風になる」（映画『猫の恩返し』より）大原櫻子
2.「やさしさに包まれたなら」（映画『魔女の宅急便』より）小川彩&奥田いろは（乃木坂46）
3.「上を向いて歩こう」（映画『コクリコ坂から』より）大野雄大＆花村想太（Da-iCE）
4.「いつも何度でも」（映画『千と千尋の神隠し』より）薬師丸ひろ子
5.「ひこうき雲」（映画『風立ちぬ』より）GLIM SPANKY
6.「地球儀」（映画『君たちはどう生きるか』より）Penthouse
7.「テルーの唄（Instrumental）」（映画『ゲド戦記』より）葉加瀬太郎＆武部聡志
8.「朝ごはんの歌」（映画『コクリコ坂から』より）玉井詩織（ももいろクローバーZ）
9.「カントリー・ロード」（映画『耳をすませば』より）のん×SOIL&“PIMP”SESSIONS
10.「さよならの夏〜コクリコ坂から〜」（映画『コクリコ坂から』より）にんじん（from ロクデナシ）
11.「Arrietty’s Song」（映画『借りぐらしのアリエッティ』より）Kalafina
12.「はにゅうの宿」（映画『火垂るの墓』より）アイナ・ジ・エンド
13.「世界の約束」（映画『ハウルの動く城』より）森崎ウィン
14.「いのちの記憶（Instrumental）」（映画『かぐや姫の物語』より）武部聡志
