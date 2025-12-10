『呪術廻戦』全世界興行収入57億円突破 日本国内では興行収入18.5億円＆観客動員数124万人に
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（公開中）が、公開31日間で観客動員数124万人、興行収入18.5億円を突破した。また、5日より公開された北米での週末興行収入ランキングで4位にランクインし、日本国内の興収と合わせて、全世界興収57億円を突破した。（※1米ドル＝140円で換算）
【写真】表情が物語る…伏黒恵と対峙する虎杖悠仁
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送。21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
