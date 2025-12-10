師走に入り、今年も残すところ１か月を切りました。

読売株価指数（読売３３３）の一端を担う者としては、来年の干支（えと）にまつわる相場格言が気になる季節です。調べてみると、午年の２０２６年は「午（うま）尻下がり」。ずばり、株価は下がりやすい年だといいます。本当なのでしょうか。

ＳＯＭＰＯグループのシンクタンク「ＳＯＭＰＯインスティチュート・プラス」の上級研究員・小池理人氏によれば、１９４９年以降の日経平均株価を踏まえた午年の平均年間騰落率は、十二支の中で最低となるマイナス５・０％ということです。

一方、今年２０２５年（巳（み）年）の相場格言は、２４年（辰（たつ）年）とあわせて「辰巳天井」でした。株価は天井に達することが多いという意味です。本当に天井だったかは後日の検証を待つとして、２５年の日本株が大きく伸びたのは間違いありません。

牽引（けんいん）役となったのはＡＩ（人工知能）関連銘柄でした。ただ、株価の急騰の陰で、市場では「ＡＩバブル」を懸念する声も出ています。旧知の市場関係者は、「企業のＡＩ投資は過剰で、巨額投資に見合うだけの収益は得られないのではないか。そんな疑念と不安が市場を急速に覆い始めている」と話します。

このような声を紹介すると、来年の「午尻下がり」が不吉な予言にしか聞こえなくなってきますが、読売３３３にとっては、もしかすると好機となるかもしれません。

２０００年代初頭のＩＴバブルをご存じの方も多いと思います。１９９０年代後半から、インターネットの普及に伴うＩＴブームが起こり、２０００年４月の高値（２万８３３円）を境に、過度な期待が剥がれ落ち、株価が急落した現象を指します。

ＩＴバブルの崩壊過程に目をやると、読売３３３は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に試算ベースで大きく勝ち越しています。読売３３３の最大の特徴である「等ウェート」という算出方法は構成銘柄の株価の値動きを等しく反映するため、特定の銘柄や分野の騰落に左右されにくい特徴があります。このため、ＩＴバブル時も下げ幅が緩やかなものにとどまったのではないかとみられます。仮にＡＩバブル崩壊が本当に起こった際も、特定のＡＩ関連銘柄の値動きに大きく引きずられることはないのではないか、とも考えられます。

来年のことを言うと鬼が笑うといいますので、このへんにしたいと思いますが、最後に一つデータを紹介させてください。

先の小池氏の集計によりますと、１９４９年以降の午年の平均年間騰落率の勝敗（プラスなら勝ち、マイナスなら負け）は３勝３敗だそうです。占うのは難しそうですね。来年はどんな株価推移になるのでしょうか。今年以上に緊張感を持って見守っていきたいと思います。（読売３３３プロジェクトチーム 金島弘典）