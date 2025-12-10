【リーグドゥ】スタッド・ランス 4−0 ラヴァル（日本時間12月9日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】ルーヴル級？「傑作ドライブシュート」の瞬間

スタッド・ランスのMF中村敬斗が圧巻ゴールを叩き込み、クラブ公式から前代未聞の称賛を受けたことで、ファン・サポーターがユーモラスな反響で盛り上がっている。

日本時間12月9日のラヴァル戦に左ウイングで先発出場した中村は30分、チームが流れるようなワンタッチパスからボールを持つと右足を一閃。約25メートルの距離から放たれた一撃は強烈な回転がかかっており、身長196cmの相手GKママドゥ・サマッサの頭上を越して曲がりながら落ちて逆サイドのネットへ突き刺さった。

この衝撃的なドライブシュートには、スタッド・ランスの公式Xが反応。「傑作。ルーヴル美術館に飾るべきだ」と異例の表現で最大限に称賛した。

11試合出場で7ゴール・2アシストの活躍

珍しいこのクラブ公式のコメントは、ファン心理を揺さぶった模様。現地ファンからは「この芸術品を守りたい」「ルーヴルには渡さない」「展示されたら盗まれるリスクがある…」などユニークな反響が目立った。

今シーズンの中村は、11試合出場で7ゴール・2アシストと、リーグドゥ（フランス2部）で圧巻の活躍。夏は残留したが、冬にステップアップ移籍の可能性がないわけでもなく、ファンとしてはヤキモキしているのかもしれない。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）

