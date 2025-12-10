「米女子ゴルフ・最終予選会・最終日」（９日、マグノリアグローブ＝パー７１とパー７２の２コース）

最終ラウンドの残りが行われ、桜井心那が通算８アンダーの１０位、渋野日向子と西村優菜はともに５アンダーの２４位となり、２４位タイまでに与えられた出場資格を獲得した。大会は当初９０ホールだったが、悪天候による順延などの影響で７２ホールに短縮して実施された。

桜井は試合後に自身のインスタグラムを更新。「ＫＯＫＯＮＡ ＳＡＫＵＲＡＩ」と記されたツアーカードを青空に高々と掲げる写真や、渋野、西村と３ショットなどとともに「１０位Ｔで来シーズンのＬＰＧＡのツアーカードを獲得することができました！」と報告した。

ファンや関係者への感謝とともに「４ラウンドに短縮にはなりましたが、気が休まらない時間が長かったので、無事に通過できてホッとしています 目指していた場所でプレーできることが、とても楽しみで、ワクワクしています！」などと思いをつづった。コメント欄には有村智恵や永井花奈、仁井優花らゴルファー仲間を含め多くの祝福コメントが寄せられた。