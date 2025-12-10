皮膚保護薬「プロペト ピュアベールａ」と「クレヨンしんちゃん」がコラボ―描きおろしビジュアルが東京メトロ南北線をジャック!
第一三共ヘルスケアは、皮膚保護薬「プロペト ピュアベールa」と人気アニメ・漫画「クレヨンしんちゃん」のコラボレーション第3弾として、主人公しんのすけの両親「ひろし」と「みさえ」の“子どものころの思い出”をテーマにした描きおろしビジュアルを公開した。
臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
プロペト ピュアベールa
「プロペト ピュアベールa」は赤ちゃんから大人まで、顔・手・身体など全身に使える皮膚保護薬。今回は、「お肌と家族に、ずっと寄り添う」という思いを「クレヨンしんちゃん」とのコラボレーションで表現した。
ひろしとみさえ、それぞれの過去にクローズアップした描きおろしビジュアルは、「クレヨンしんちゃん」を起用した広告では史上初の採用となる。
なお、広告は2025年12月10日(水)〜12月24日(水)まで、東京メトロ 南北線の車両の一部にて掲出される。
