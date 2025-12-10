【Happyくじ「『TOM and JERRY FUNNY ART!』5」】 12月26日 発売予定 価格：1回790.90円

サニーサイドアップは、Happyくじ「TOM and JERRY FUNNY ART!」第5弾を12月26日よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売する。価格は790.90円。

本商品は、ワーナーブラザース・ディスカバリーグローバル・コンシューマープロダクツのアニメ作品「トムとジェリー」の限定アイテムが手に入るHappyくじ。空くじなしなので、購入するたび必ず景品を入手できる。

アニメ作品「トムとジェリー」は、2025年に誕生85周年を迎え、アニバーサリーイヤーとなる今年は、イベントや展覧会などが各地で開催。今回のHappyくじでは、トムとジェリーとその仲間たちが大集合し、ユニークなシーンを切り取った様々なアイテムが用意されている。

「『TOM and JERRY FUNNY ART!』5」ラインナップ紹介

特賞はジェリー、ラスト賞にはトムのインパクト抜群の大きなぬいぐるみ

本くじでは、全8等級+ラスト賞を用意。特賞とラスト賞にはジェリーとトムのBIGサイズのぬいぐるみが登場する。特賞のホットドッグにされたジェリーは全高約50cm、ラスト賞の瓶になったトムは全高約60cmとなっている。

そのほかにも、B賞のTシャツやC賞のトートバッグでは、けたくまでも知られるアニメーション作家、たかだべあ氏とのコラボレーションが実現。本くじオリジナルの特別イラストがデザインされている。DからG賞でも、身につけやすいポーチやアクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らない、オリジナルデザインのアイテムが多数登場する。

景品ラインナップ

A賞 フィギュア

・全20種

・サイズ：全高約3.9～7.8cm

アニメ「トムとジェリー」の様々な瞬間を立体化。トムとジェリーのドタバタ劇を再現した、全20種の豪華ラインアップとなっている。

机になったトム

目が飛び出したトム

ぺちゃんこになったトム

ぺちゃんこになったジェリー

目が飛び出したジェリー

くっついたトムとブッチ

ボールにはさまれたジェリー

コーヒーを飲みすぎたトム

ニワトリになったタイク

クリップではさまれた子ガモ

ココナッツがはまったジェリー

ぺちゃんこになったスパイク

瓶にはまった子犬

ボロ負けしたタフィー

絵描き歌を歌うタフィー

ハンマーになったトム

ゼリーになったジェリー

自分を丸めるトム

プレゼントになったジェリー

波に乗ったトムとジェリー

B賞「コラボレーションTシャツ」

・全2種

・サイズ：フリー

けたくまでも知られるたかだべあ氏とのコラボレーション。コラボアートを大胆にデザインした、遊び心あふれるTシャツ。

C賞「コラボレーショントートバッグ」

・全3種

・サイズ：約35×40cm（幅×高さ）

たかだべあ氏のコラボアートをデザインしたトートバッグ。

D賞「ポーチ」

・全3種

・サイズ：全高約20cm

アニメ「トムとジェリー」のファニーなシーンをかわいくデザインしたポーチ。SNSで話題となった「さかな」もラインアップ。

E賞「アクリルキーホルダー」

・全10種

・サイズ：8×8cm以内（幅×高さ）

へんてこな表情のトムとジェリー、そしておなじみの仲間たちが登場。毎日使いたくなるような、かわいくてユーモアたっぷりのラインアップ。

F賞「缶コレクション」

・全7種

・サイズ：直径約7.4cm

缶バッジ3種と缶ミラー4種の、全7種をラインアップ。トムとジェリーのファニーなシーンや表情を、刺繍で立体的に再現している。

G賞「ステッカーセット」

【缶バッジ3種】【缶ミラー4種】

・全7種（5枚入り）

・サイズ：（約）10×10cm以内（幅×高さ）

へんてこなトムとジェリーや仲間たちがデザインされた、5枚1セットのステッカー。「なんでもトムジェリにできるクリアステッカー」も再登場する。

特賞 ジェリー大きいぬいぐるみ

・全1種

・サイズ：全高約50cm

ホットドッグになったジェリーを立体化した、全高約50cmのBIGサイズのぬいぐるみ。

ラスト賞 トム大きいぬいぐるみ

・全1種

・サイズ：全高約60cm

ボトルになったトムがユーモアたっぷりのデザインで登場。全高約60cmのインパクトたっぷりのぬいぐるみ。

※店舗により取り扱い中止になる場合や販売時期が異なる場合がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)