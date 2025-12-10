Happyくじ「TOM and JERRY FUNNY ART!」第5弾が12月26日発売特賞はジェリー、ラスト賞にはトムのインパクト抜群のぬいぐるみ
サニーサイドアップは、Happyくじ「TOM and JERRY FUNNY ART!」第5弾を12月26日よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売する。価格は790.90円。
本商品は、ワーナーブラザース・ディスカバリーグローバル・コンシューマープロダクツのアニメ作品「トムとジェリー」の限定アイテムが手に入るHappyくじ。空くじなしなので、購入するたび必ず景品を入手できる。
アニメ作品「トムとジェリー」は、2025年に誕生85周年を迎え、アニバーサリーイヤーとなる今年は、イベントや展覧会などが各地で開催。今回のHappyくじでは、トムとジェリーとその仲間たちが大集合し、ユニークなシーンを切り取った様々なアイテムが用意されている。
「『TOM and JERRY FUNNY ART!』5」ラインナップ紹介
特賞はジェリー、ラスト賞にはトムのインパクト抜群の大きなぬいぐるみ
本くじでは、全8等級+ラスト賞を用意。特賞とラスト賞にはジェリーとトムのBIGサイズのぬいぐるみが登場する。特賞のホットドッグにされたジェリーは全高約50cm、ラスト賞の瓶になったトムは全高約60cmとなっている。
そのほかにも、B賞のTシャツやC賞のトートバッグでは、けたくまでも知られるアニメーション作家、たかだべあ氏とのコラボレーションが実現。本くじオリジナルの特別イラストがデザインされている。DからG賞でも、身につけやすいポーチやアクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らない、オリジナルデザインのアイテムが多数登場する。
景品ラインナップ
A賞 フィギュア
・全20種
・サイズ：全高約3.9～7.8cm
アニメ「トムとジェリー」の様々な瞬間を立体化。トムとジェリーのドタバタ劇を再現した、全20種の豪華ラインアップとなっている。
机になったトム
目が飛び出したトム
ぺちゃんこになったトム
ぺちゃんこになったジェリー
目が飛び出したジェリー
くっついたトムとブッチ
ボールにはさまれたジェリー
コーヒーを飲みすぎたトム
ニワトリになったタイク
クリップではさまれた子ガモ
ココナッツがはまったジェリー
ぺちゃんこになったスパイク
瓶にはまった子犬
ボロ負けしたタフィー
絵描き歌を歌うタフィー
ハンマーになったトム
ゼリーになったジェリー
自分を丸めるトム
プレゼントになったジェリー
波に乗ったトムとジェリー
B賞「コラボレーションTシャツ」
・全2種
・サイズ：フリー
けたくまでも知られるたかだべあ氏とのコラボレーション。コラボアートを大胆にデザインした、遊び心あふれるTシャツ。
C賞「コラボレーショントートバッグ」
・全3種
・サイズ：約35×40cm（幅×高さ）
たかだべあ氏のコラボアートをデザインしたトートバッグ。
D賞「ポーチ」
・全3種
・サイズ：全高約20cm
アニメ「トムとジェリー」のファニーなシーンをかわいくデザインしたポーチ。SNSで話題となった「さかな」もラインアップ。
E賞「アクリルキーホルダー」
・全10種
・サイズ：8×8cm以内（幅×高さ）
へんてこな表情のトムとジェリー、そしておなじみの仲間たちが登場。毎日使いたくなるような、かわいくてユーモアたっぷりのラインアップ。
F賞「缶コレクション」
・全7種
・サイズ：直径約7.4cm
缶バッジ3種と缶ミラー4種の、全7種をラインアップ。トムとジェリーのファニーなシーンや表情を、刺繍で立体的に再現している。【缶バッジ3種】 【缶ミラー4種】
G賞「ステッカーセット」
・全7種（5枚入り）
・サイズ：（約）10×10cm以内（幅×高さ）
へんてこなトムとジェリーや仲間たちがデザインされた、5枚1セットのステッカー。「なんでもトムジェリにできるクリアステッカー」も再登場する。
特賞 ジェリー大きいぬいぐるみ
・全1種
・サイズ：全高約50cm
ホットドッグになったジェリーを立体化した、全高約50cmのBIGサイズのぬいぐるみ。
ラスト賞 トム大きいぬいぐるみ
・全1種
・サイズ：全高約60cm
ボトルになったトムがユーモアたっぷりのデザインで登場。全高約60cmのインパクトたっぷりのぬいぐるみ。
