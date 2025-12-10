SBI証券、債券取引サイトの機能を拡充 為替変動を踏まえた「リスク・リターン分析」を追加
SBI証券は、債券取引サイトの各種機能強化を行い、2025年12月12日（金）より、債券シミュレーションに新機能「リスク・リターン分析（円換算）」を追加する。
○為替水準によるトータルリターンをグラフ表示
新機能「リスク・リターン分析（円換算）」（※）では、償還まで保有した場合の損益（利金+償還差損益）に加え、満期償還時の為替によってトータルリターンがどう変化するかをグラフで表示。
外貨建債券投資における判断を、視覚的にサポートする。
同社は2024年4月に債券シミュレーションを開始し、同年10月には債券取引サイトを全面リニューアル。結果として、2025年7月末には外貨建債券残高が時価ベースで1兆円（仕組債・ユーロ円債除く）を突破するなど、利用が拡大している。
債券シミュレーション画面（リスク・リターン分析（円換算）機能）
※ 実際には、金利情勢や発行体の経営、財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、さまざまな要因により、トータルリターンは変動する可能性がある
○機能アップデート一覧
今回のアップデートで「見やすさ」「わかりやすさ」を強化。既存のシミュレーション機能や銘柄検索などと合わせ、利便性の高い投資環境を整える。
○債券シミュレーション
買付予定額から必要金額を試算
想定リターン（利金・償還差益）を試算
損益分岐点となる為替水準を表示
○利金シミュレーション
各月の利払有無や参考利金額をカレンダー形式で確認
○償還金シミュレーション
保有債券の償還時期や満期保有時のトータルリターンを表示
○お気に入り機能
登録銘柄をリスト化し、価格・利回りの動きを簡単にチェック
○銘柄比較機能
銘柄比較機能、利回り・残存期間など複数銘柄の条件を一画面で比較
○銘柄検索機能
利率、利回り、残存期間などで既発債券を絞り込み、「かんたん検索」で人気銘柄や注目テーマを表示
