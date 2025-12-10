【水溜りボンド トミー×黒潮拉麺】「ばかほど背油黒醤油ラーメン」ウエルシアで限定発売
ウエルシア薬局は、動画クリエイター水溜りボンド トミー氏と、千葉県館山市のラーメン店「黒潮拉麺」が共同開発した「ばかほど背脂黒醤油ラーメン」(354円)を12月7日より発売した。
ばかほど背脂黒醤油ラーメン
動画クリエイターのトミー氏は、黒潮拉麺でアルバイトを行っており、お店と深い縁を持っている。
今回、黒潮拉麺監修のもと、コラボレーションが実現。トミー氏、黒潮拉麺店主・西巻氏と試作を重ね、背脂の甘味とニンニクの刺激がふわっと広がる"中毒系"の一杯「ばかほど背脂黒醤油ラーメン」を作った。
再仕込みしょうゆと超特撰こいくちしょうゆに、豚・魚介・ニンニクを合わせた力強い黒醤油スープに背脂を加え、香りとコクに深みを持たせているという。歯切れとなめらかさを兼ね備えたノンフライ中細ストレート麺がスープとよく馴染み、チャーシューやメンマ、もやしなど5種の具材が"店の一杯"を思わせる満足感を演出する。
