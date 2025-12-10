【50代】上品っぽ & 若見え → 短すぎない「ショートボブ」が大当たりかも♡

短すぎないショートボブは、上品さと軽やかさのバランスが取りやすく、50代の大人世代にも人気です。丸みのあるシルエットを、レイヤーや質感調整で引き締めることで、若々しい雰囲気を自然にまとえるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿の中から、上品で若々しいショートボブをご紹介します。

シルエットが洗練されるレイヤーショートボブ

レイヤーをほどよく入れたショートボブ。ボブは丸く見えるイメージが強いですが、レイヤーによって重心が上がり、自然なくびれが生まれます。トップはふんわりと、ベースは引き締めるように整えることで立体的に。首元を出しすぎない短すぎない長さが、大人の落ち着きと若見えのどちらにもつながっています。

オリーブブラウンでつくる大人上品ショートボブ

赤みやオレンジみを抑えたオリーブブラウンが印象的なショートボブ。白髪が一部混ざる人でも、色味がなじむことで自然なぼかし効果が生まれています。シルエットはコンパクトにまとめつつ、トップには軽い丸みをつけて柔らかさをプラス。落ち着いたムードの中に、さりげない若々しさが宿る秀逸なデザインです。

パーマの柔らかさを生かしたふんわりショートボブ

以前にかけたパーマを生かした、乾かすだけでもふんわり立ち上がるショートボブ。トップの毛束は自然にゆれて、奥行きのある軽やかさを演出。ベースはコンパクトに締めて、全体にメリハリをつくっています。カラーはナチュラルなブラウンで、パーマの柔らかい動きをより際立たせる仕上がりに。スタイリングを頑張りすぎないのに、こなれて見えるバランスが魅力です。

ハイトーンでも上品にまとまるストレートショートボブ

ホワイト寄りのハイトーンカラーを合わせたショートボブ。ストレートタッチのシンプルな質感ながら、毛先をふんわり内へ入れることで、柔らかい雰囲気に仕上がっています。色が明るくても浮きにくく、白髪も自然になじむのがポイント。短すぎない長さが大人の余裕を感じさせる、軽さと品を両立したデザインです。

writer：内山友里