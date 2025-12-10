「お子さんが暴力をふるった」「えっ」凍り付く私。本当に息子が加害者なの？ しかし『驚きの真相』が
これは、友人のA子が学校で体験した子どものトラブルの話です。息子が「暴力をふるった」と言われ、真実を探す母の葛藤と決意を描きます。
突然の呼び出しに息をのむ
ある日の午後、小学校から電話がありました。
「A子さん、お子さんのことでお話があります」と言われた瞬間、胸がざわつきました。
学校に駆けつけると、神妙な面持ちの担任の先生と、明らかに怒りを滲ませた見知らぬ母親が待っていました。そして、いきなり切り出されたのは、あまりにもショッキングな言葉でした。
「A子さんの息子さんが、うちの子を叩いたそうです」
思わず「え……？」と声が漏れました。
普段はおとなしく優しい息子が、叩いた？ 信じられませんでした。
先生は、相手の母親の証言に基づき、状況を淡々と説明します。しかし、息子は隣で顔を真っ赤にして俯き、一言も発しません。
「申し訳ありません。まずは、息子本人から詳しく話を聞いてから、改めてご説明させていただけないでしょうか」
私はその場で事実を問い詰めることよりも、混乱している息子に冷静に向き合いたいと考えました。一方的な主張に心を乱されながらも、私は先生と相手の母親にそう伝え、その日のところは、俯く息子を連れて帰宅するほかなかったのです。