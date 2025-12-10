1.そもそも「かけない派」である

猫は排泄物を隠す習性がありますが、全ての猫が毎回きっちり隠しているわけではありません。性格によっては「隠さなくても平気」というタイプの子もいるのですが、強気な性格の猫ほど、自分の匂いを残すことで縄張りをアピールする傾向があります。

また、子猫の頃に砂をかける習慣が身についていなかった場合、砂をかけないスタイルのまま成長することも。なお、多頭飼育だと他の猫が代わりに砂をかけてくれるため、自分でやる必要を感じないケースもあります。

このように、性格や生活環境による行動の違いは珍しくなく、健康上の問題がなければ心配しすぎなくて大丈夫です。

2.トイレや砂が気に入らない

猫はトイレ環境に強いこだわりを持つ生き物です。砂をかけないのは、単に「砂が気に入らない」「トイレの形や大きさが嫌」「汚れすぎていて触れたくない」という不満が原因になっている場合があります。

よくあるのは次のようなケースです。

砂の粒が大きすぎて足に触れる感触が苦手 固まらない砂が苦手 深さが足りず掘りにくい トイレが狭い、屋根付きで圧迫感がある 他の猫の排泄物が残っていて不快 掃除が追いついていない トイレの数が足りていない

猫は敏感な動物なので、少しでも「嫌だ」と思うと砂かけ行動を省くことがあります。そのため、砂をかけなくなった時は環境をチェックするだけで改善することもあるのです。

3.体の不調や加齢で動作がつらい

砂をかけない原因として見落としがちなのが「体の痛み」や「加齢」です。排泄後に砂をかく動作は、腰や後ろ足を使う動きが必要です。関節炎、腰痛、神経痛、肥満による負担などがあると、砂をかく姿勢そのものがつらくなって行動しなくなるケースがあります。

また、膀胱炎などの尿路のトラブルがある猫は、排泄自体が不快で早くその場から離れたい気持ちが強く、砂をかける余裕がありません。便秘気味の猫でも同様の傾向が出ます。

特にシニア期に入った猫は、若い頃と比べて砂をかく頻度が下がりやすいため、「単なる癖」と思い込まず、体の変化として注意深く観察してあげる必要があります。排泄の姿勢がいつもより不安定だったり、回数や量に変化があれば病院の受診を検討しましょう。

砂をかけない状態を放置しても大丈夫？

砂をかけない行動が性格や習慣によるもので、排泄の量や回数、食欲、元気が普段通りなら様子を見ていても問題ないでしょう。あまり神経質に注意すると、猫との関係に亀裂が入り余計なストレスを与えてしまう可能性があります。

環境が原因である場合は放置せず、改善策を取りましょう。トイレが汚い、狭い、砂が合っていない状態のままだと、トイレ自体を避けるようになります。便秘や膀胱炎のリスクが高まるだけでなく、不適切な場所で排泄するようになる可能性もあるため注意が必要です。

絶対に放置してはいけないのは、病気が疑われる場合です。

砂をかけなくなっただけでなく、以下のような行動が見られたら、膀胱炎や尿路結石などの可能性があります。

トイレの頻度が増える 鳴きながら排泄する 少量しか出ない、または全く出ない 血尿、軟便 排泄姿勢が長い、またはすぐ逃げる 元気がない

できる限りすぐに病院を受診してください。

環境を見直すべきケースと改善ポイント

愛猫が砂をかけなくなった場合に、トイレ環境を見直すことで改善できるケースがあります。

まずは猫砂の好みを把握するところから始めましょう。細かめで自然の砂に近いものが理想ですが、固まる砂と固まらない砂を試してみて、猫が使いやすい方を選びます。

また、トイレの大きさは体の1.5倍以上の大きさが理想で、圧迫感が苦手な子には屋根のないオープンタイプを選びましょう。多頭飼育なら、頭数＋1のトイレ数を静かで落ち着く場所に用意しておくと安心です。

トイレが汚れている状態が続くことは、猫にとってかなりのストレスになるので、1日1～2回は排泄物を取り除いて定期的に砂を全交換しましょう。新しい砂は急に全量入れ替えず、少しずつ慣らすとスムーズに使ってくれますよ。

まとめ

猫が排泄後に砂をかけないのは、性格・環境の不満・体の異変など理由はさまざま。単なる性格や癖であれば必要以上に気にしなくても良いですが、いつもと違う行動が見られた時は注意が必要です。

特に、排泄回数の増減、痛がる素振り、元気の低下などがある場合は、病気のサインとして早めの受診をおすすめします。

日頃から愛猫のトイレ習慣を観察しておくことで、異変の早期発見にもつながります。猫にとって快適な環境を整えながら、健康をしっかり守ってあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)