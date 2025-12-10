第二弾キターーーーッッ！！！【スタバ】華やかでホリデーにぴったり♡「新作ケーキ」

11/26（水）より【スターバックス】のホリデーシーズン第2弾がスタート。ドリンク・グッズ・フードなどさまざまな商品が展開されていますが、今回はクリスマス気分を盛り上げてくれる「新作ケーキ」をご紹介。苺もりもりのタルトや、リッチな味わいのチーズケーキなどおいしい & おしゃれなスイーツがそろっています。

食感が楽しい「キャラメルナッツのチーズケーキ」

@yuumogu22さんが「見た目が100点」と大興奮のこちらは、ボトムにザクザクのクランブルを敷きつめ、トップにはスパイスの効いたクランブルをトッピングした「ナッツ & キャラメルチーズケーキ」です。ボトムの上にレーズンやナッツを入れることで食感のアクセントに。キャラメルフィリングが濃厚なチーズケーキをさらにリッチな味わいに仕上げています。スパイス感のあるスイーツが好きな方は、試してみる価値ありです。価格は\510（税込）です。

ビジュアル最高「いちごたっぷりタルト」

こぼれそうなほどたっぷりのいちごが乗ったこちらは、11/26より販売がスタートした「ストロベリー & チョコレートタルト」です。ブラックタルト生地と真っ赤ないちご果肉・間にあるチョコガナッシュやチョコクリームのコントラストが美しくて、間違いなく映えるスイーツ。クリスマスにぴったりです。@j.u_u.n__starbucksさんは、お店で食べるときにチョコレートソースとココアパウダーを追加。チョコ好きにはたまらない1品です。\580（税込）で販売されています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A