角田裕毅に寄り添った超人気モデルに騒然「気絶しそう」 SNSフォロワー2880万人超…仲良し2ショット
アブダビGP
自動車レースのF1今季最終戦・アブダビGPは7日、アラブ首長国連邦のアブダビで決勝が行われ、角田裕毅（レッドブル）は14位だった。これがレッドブルファミリーでの最後の一戦。駆けつけた超人気モデルが2ショットを公開すると、ファンを歓喜させている。
チームウェアに身を包み、少しはにかんだような笑顔を見せる角田。その隣に寄り添いクールにポーズを決めているのは、スーパーモデルのエミリー・ラタコウスキーだ。ベージュのセットアップを着こなし、サングラス姿で角田を指さしている。華やかさがガレージ内でも際立っていた。
交流の様子は、レッドブル公式インスタグラムなどでも公開され話題をあつめていたが、ラタコウスキー本人もフォロワー数2880万人を超える自身のインスタグラムで実際の2ショットを公開。ファンを歓喜させていた。
「ユウキ！！！」
「狂おしいほどの美しさ」
「エム、その格好大好き」
「ユウキは私のヒーロー」
「ユウキとエムラタ、最高に美しい友情」
「めちゃくちゃゴージャス」
「気絶しそう」
「もう最高すぎて無理」
サーキットには多くのセレブリティーが訪れるが、角田と世界的モデルの共演はとりわけ注目を浴びていた。
（THE ANSWER編集部）