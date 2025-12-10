¡õTEAM¡Ö¥ì¥³Âç¡×À¸½Ð±é·èÄê¡Ö£¹¿Í¤Ç¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×
¡õTEAM¡ÊC¡ËYX LABELS
ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×&TEAM¤¬¡¢12·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÉ½¾´¼°¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎEJ¤¬½â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï&TEAM¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼FUMA¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëLUNE¡Ê&TEAM¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á&TEAM¤¬ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ÏËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂô»³¤ÎÊý¤Ë&TEAM¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤êÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅöÆü¤Ï9¿Í¤Ç¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
&TEAM¤Ï¡¢¡ÉJapan to Global¡É¤ò·Ç¤²2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd SINGLE¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤òÃ£À®¡£¥¢¥¸¥¢10ÅÔ»Ô¤ÇÌó16Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢10·î¤Ë&TEAM KR 1st Mini Album'Back to Life'¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÈ¯Çä½éÆü¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡õTEAM¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Japan to Global¤ØÃå¼Â¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤â½Ð±é¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤ò¼õ¤±Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò³ÈÂç¡£¤½¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´À¤³¦¤Ç¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤¬ÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBack to Life¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏSpotify¤ÇÌó2.4ÇÜ¡¢Apple Music¤ÇÌó3.8ÇÜ¤ÎºÇÂç¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢ÊÆ¡¦·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢Forbes¤¬¡Öº£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡×¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
&TEAM¤Ï2025Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÅÜÅó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥Ã¥·¥å¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£