12日(金)から冬型の気圧配置が強まり、真冬並みの寒気が流れ込むでしょう。日本海側は広く雪で、北海道から北陸は大雪や吹雪に警戒が必要です。太平洋側も厳しい寒さとなるでしょう。13日(土)は東京都心で最高気温が8℃と今季一番の寒さとなりそうです。14日(日)は発達する低気圧の影響で、全国的に雨や雪、風が強まり、荒れた天気となるでしょう。

12日(金)から真冬並みの寒気が南下 ドカ雪や吹雪に警戒

11日(木)は低気圧や前線が列島を通過するでしょう。北海道は雪が降り、降り方の強まる所がありそうです。東北から九州は雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になり、雷を伴う所もありそうです。秋田県など東北の日本海側北部ではこれまでの雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。大雨による土砂災害に警戒が必要です。



12日(金)は冬型の気圧配置が強まり、真冬並みの寒気が流れ込むでしょう。北海道や本州の日本海側では雪が降り、北海道から北陸は大雪や吹雪となる恐れがあります。大雪や吹雪による交通障害に注意・警戒してください。着雪による停電やなだれにも注意が必要です。



強い寒気の影響で、厳しい寒さとなるでしょう。12日(金)の最高気温は札幌市でマイナス4℃と今季一番の寒さとなりそうです。東京都心や名古屋市、大阪市は10℃と冬本番の寒さでしょう。北風が強く、気温の数字以上に寒くなりそうです。

14日(日)は広く雨・雪・風が強まる 関東内陸では明け方は雪の可能性

13日(土)から14日(日)は低気圧が発達しながら日本付近を北東へ進む予想です。13日(土)は九州で雨が降りだすでしょう。14日(日)は九州から東海は広く雨が降りそうです。関東は明け方まで内陸部を中心に平野部でも雪の降る所がありますが、日中は広く雨が降るでしょう。東北は雨や雪が降りそうです。北海道は雪が降り、降り方の強まる所があるでしょう。広く風も強まり、荒れた天気となりそうです。



東京都心の13日(土)の最高気温は8℃と、今季初めて10℃に届かない見込みです。真冬並みの寒さとなるでしょう。

20(土)は西から天気下り坂 21日(日)〜22日(月)頃は広く雨

18日(木)から19日(金)は晴れる所が多いでしょう。20日(土)は九州から東海で雨が降り出し、21日(日)から22日(月)は本州付近は広く雨、北海道では雪が降る見込みです。太平洋側では空気が乾燥していますが、この雨で潤いそうです。