ファストフードチェーン「ファーストキッチン」が、パリパリに仕上げたチェダーチーズを使用した「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」を含む全4種を12月11日から冬季限定で販売します。

【写真】さすがダブルサイズ！ ボリューミーすぎる！ 新商品4種がおいしそう！

「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」は、店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリのチェダーチーズと、とろ〜りチーズとのハーモニーが味わえるメニューで、食感が楽しめる仕立てになっています。特製和だしが香るパティとしょうゆを加えたバンズ、ふわふわの卵、スモーキーなベーコンも一緒に楽しめます。価格は単品が850円（以下、税込み）。

さらに、「クラシックシリーズ」で初のダブルバーガーとなる、「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」の内容を2倍量にした「パリとろチーズベーコンエッグバーガーダブル」（単品1300円）、サクサクとした衣のチキン竜田にした「パリとろチーズベーコンエッグチキン竜田バーガー」（単品790円）、ジュニアサイズの「Jr.パリとろチーズベーコンエッグバーガー 」（単品550円）も期間限定で登場します。

