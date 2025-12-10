山岸昌一先生登壇！セリスタ「Sunday Wellness Breeze」
セリスタが、昭和医科大学医学部内科学講座の山岸昌一先生を講師に招いた医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナーを開催。
2025年12月21日(日)に、「不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する」と題して配信されます。
セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 6」
開催日時：2025年12月21日(日) 10:00〜12:00
開催形式：Zoomオンラインセミナー
参加費：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
定員：1,000人
申込方法：指定のZoomウェビナー登録フォームより申し込み
医師や歯科医師などの医療従事者を対象に、最新の健康・医療情報を提供するセリスタのオンラインセミナーシリーズ「Sunday Wellness Breeze」。
今回は「第11回AGEs糖化測定セミナー Special Edition」として、昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門の主任教授である山岸昌一先生が登壇します。
「不死となったティトノスの悲劇」というギリシャ神話のエピソードを切り口に、抗加齢医療を多角的な視点から紐解く興味深い内容です。
講演のポイント
本セミナーでは、以下の5つの視点を中心に学習を深めます。
1. 不老不死の歴史を知る
2. ギリシャ神話とAGE
3. Metabolic amnesiaと抗加齢医療
4. 倹約遺伝子としてのRAGE
5. Evolutionary Trap(進化の罠)とは
「ギリシャ神話」「ネオダーウィニズム」「不老不死」をキーワードに、医学的な知見だけでなく、歴史的・哲学的な背景も交えた講義が展開されます。
講師紹介
山岸 昌一 先生
(昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授)
1989年に金沢大学医学部医学科を卒業後、久留米大学医学部教授を経て、2019年より現職。
日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会専門医などを有し、日本抗加齢医学会や日本抗加齢協会の理事も務める抗加齢医療のスペシャリストです。
アメリカ心臓協会(AHA)最優秀賞や日本糖尿病学会学会賞など、多数の受賞歴を持ちます。
抗加齢医療の専門家による、医学と教養が融合した特別セミナー。
日々の診療や研究に新たな視座をもたらす機会として注目です。
