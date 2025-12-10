和と洋を掛け合わせたスイーツ＆セイボリー！ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」和モダン アフタヌーンティー
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」の「フォンタナ」に、和紅茶や抹茶、ほうじ茶など和モダンをテーマにしたアフタヌーンティーが登場。
和と洋の食材を掛け合わせたスイーツが楽しめる「和モダン アフタヌーンティー」が期間限定で提供されます☆
ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」和モダン アフタヌーンティー
期間：2026年1月20日（火）〜1月22日（木）・1月27日（火）〜1月29日（木）
時間：14:00〜16:00
料金：1人 6,000円（税・サ込）
場所：ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ
メニュー内容：スイーツ
ほうじ茶のティラミス／抹茶の生チョコタルト／和紅茶のマドレーヌ／和紅茶のムース柚子のマーマレード／ベリージュレ入り抹茶のムース／ほうじ茶のエクレア／きな粉餅／黒ゴマブリュレ／和風オムレットスコーン
スコーン クロテッドクリーム 抹茶キャラメル添えセイボリー
しあわせ絆牛の生ハムと里芋のフリット／インゲンと大葉のパイスティック／かにみそのフラン／うなぎの洋風押し寿司〜トリュフ香るバルサミコ仕立て〜ドリンク
紅茶ブランド「ディルマ」の紅茶
予約・問い合わせ：レストラン フォンタナTEL 047-355-3345、Web
「ホテルオークラ東京ベイ」内のレストラン「フォンタナ」にて、和と洋の食材を合せたスイーツやセイボリーが楽しめる「和モダン アフタヌーンティー」が登場。
香ばしさと優しい甘みが重なり合う「ほうじ茶のティラミス」は、ほうじ茶と黒糖のシロップをたっぷり含ませた生地に、なめらかなクリームチーズムースが重ねてあります。
仕上げに、粉糖とほうじ茶パウダーで和柄を描いたスイーツです☆
上品な和紅茶のムースに生クリームを重ね、自家製柚子マーマレードを添えたのは「和紅茶のムース柚子のマーマレード」
芳醇な紅茶の香りと柚子の爽やかな風味が調和する一品です！
濃厚な抹茶の生チョコレートと抹茶ソースをしのばせた、深い旨みが広がる「抹茶の生チョコタルト」は、抹茶の香りとコクを贅沢に味わえます☆
ほかにも、パティシエの想像力と技を味わう、“和モダン”なスイーツをレイアウト。
さらに、抹茶キャラメルとクロテッドクリームを添えたスコーンも楽しめます。
また、フレンチシェフによるセイボリーも、和の食材を取り入れたメニュー内容。
「しあわせ絆牛の生ハムと里芋のフリット」は、生ハムの凝縮された旨みが里芋の甘みを引き立てるおいしさ！
フリットに仕上げた里芋に、地元・千葉県産のしあわせ絆牛の生ハムを添えています。
「インゲンと大葉のパイスティック」は、茹でたインゲンを大葉とともにパイ生地で包み、香ばしく焼き上げた一品です☆
軽やかな食感に爽やかな風味が重なり、バジルソースとともに楽しみます。
和の香りと洋の華やかさが調和した、ホテルオークラ東京ベイならではのスイーツを楽しめるアフタヌーンティーです！
和紅茶や抹茶、ほうじ茶など和モダンをテーマに、和と洋の食材を掛け合わせたアフタヌーンティー。
ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」の「和モダン アフタヌーンティー」は、2026年1月20日〜1月22日・1月27日〜1月29日まで提供です☆
※仕入れなどの状況により食材が変更になる場合があります
※写真はすべてイメージです
