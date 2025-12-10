東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」の「フォンタナ」に、和紅茶や抹茶、ほうじ茶など和モダンをテーマにしたアフタヌーンティーが登場。

和と洋の食材を掛け合わせたスイーツが楽しめる「和モダン アフタヌーンティー」が期間限定で提供されます☆

ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」和モダン アフタヌーンティー

期間：2026年1月20日（火）〜1月22日（木）・1月27日（火）〜1月29日（木）

時間：14:00〜16:00

料金：1人 6,000円（税・サ込）

場所：ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ

メニュー内容：

スイーツほうじ茶のティラミス／抹茶の生チョコタルト／和紅茶のマドレーヌ／和紅茶のムース柚子のマーマレード／ベリージュレ入り抹茶のムース／ほうじ茶のエクレア／きな粉餅／黒ゴマブリュレ／和風オムレットスコーンスコーン クロテッドクリーム 抹茶キャラメル添えセイボリーしあわせ絆牛の生ハムと里芋のフリット／インゲンと大葉のパイスティック／かにみそのフラン／うなぎの洋風押し寿司〜トリュフ香るバルサミコ仕立て〜ドリンク紅茶ブランド「ディルマ」の紅茶

予約・問い合わせ：レストラン フォンタナTEL 047-355-3345、Web

「ホテルオークラ東京ベイ」内のレストラン「フォンタナ」にて、和と洋の食材を合せたスイーツやセイボリーが楽しめる「和モダン アフタヌーンティー」が登場。

香ばしさと優しい甘みが重なり合う「ほうじ茶のティラミス」は、ほうじ茶と黒糖のシロップをたっぷり含ませた生地に、なめらかなクリームチーズムースが重ねてあります。

仕上げに、粉糖とほうじ茶パウダーで和柄を描いたスイーツです☆

上品な和紅茶のムースに生クリームを重ね、自家製柚子マーマレードを添えたのは「和紅茶のムース柚子のマーマレード」

芳醇な紅茶の香りと柚子の爽やかな風味が調和する一品です！

濃厚な抹茶の生チョコレートと抹茶ソースをしのばせた、深い旨みが広がる「抹茶の生チョコタルト」は、抹茶の香りとコクを贅沢に味わえます☆

ほかにも、パティシエの想像力と技を味わう、“和モダン”なスイーツをレイアウト。

さらに、抹茶キャラメルとクロテッドクリームを添えたスコーンも楽しめます。

また、フレンチシェフによるセイボリーも、和の食材を取り入れたメニュー内容。

「しあわせ絆牛の生ハムと里芋のフリット」は、生ハムの凝縮された旨みが里芋の甘みを引き立てるおいしさ！

フリットに仕上げた里芋に、地元・千葉県産のしあわせ絆牛の生ハムを添えています。

「インゲンと大葉のパイスティック」は、茹でたインゲンを大葉とともにパイ生地で包み、香ばしく焼き上げた一品です☆

軽やかな食感に爽やかな風味が重なり、バジルソースとともに楽しみます。

和の香りと洋の華やかさが調和した、ホテルオークラ東京ベイならではのスイーツを楽しめるアフタヌーンティーです！

和紅茶や抹茶、ほうじ茶など和モダンをテーマに、和と洋の食材を掛け合わせたアフタヌーンティー。

ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」の「和モダン アフタヌーンティー」は、2026年1月20日〜1月22日・1月27日〜1月29日まで提供です☆

