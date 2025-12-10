「Meta Quest 3S」

MetaはVRヘッドセット「Quest 3S」を最大11,000円OFFで販売するウィンターセールを、12月14日までの期間限定で開催している。Amazonも対象で、128GBモデルは通常48,400円のところ7,700円OFFの40,700円、256GBモデルは通常64,900円のところ11,000円OFFの53,900円となっている。

ウィンターセールではMeta Quest Linkケーブルや、Eliteストラップなど、Meta純正アクセサリーも最大20％ OFFで購入できる。

さらにAmazonでは「Meta Quest Upgradeプログラム」を2026年1月3日23時59分まで実施中。Quest 3Sの128GB/256GB、Quest 3の512GBモデルで、注文確定時に4,400円割引が適用される。

📣ウィンターセールのお知らせ

11/17(月)～12/14(日)の期間限定で

正規販売パートナーにて、Meta Quest 3Sがお得な価格に



Meta Quest 3S 256GB：11,000円オフ

→ 53,900円(税込)

Meta Quest 3S 128GB：7,700円オフ

→ 40,700円(税込)

Meta純正アクセサリー：最大20%オフ



この機会をお見逃しなく pic.twitter.com/IrKUnIJxTr - Meta Quest Japan (@MetaQuestJapan) November 17, 2025

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください