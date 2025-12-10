「Meta Quest 3S」

MetaはVRヘッドセット「Quest 3S」を最大11,000円OFFで販売するウィンターセールを、12月14日までの期間限定で開催している。Amazonも対象で、128GBモデルは通常48,400円のところ7,700円OFFの40,700円、256GBモデルは通常64,900円のところ11,000円OFFの53,900円となっている。

ウィンターセールではMeta Quest Linkケーブルや、Eliteストラップなど、Meta純正アクセサリーも最大20％ OFFで購入できる。

さらにAmazonでは「Meta Quest Upgradeプログラム」を2026年1月3日23時59分まで実施中。Quest 3Sの128GB/256GB、Quest 3の512GBモデルで、注文確定時に4,400円割引が適用される。

