ムーミンバレーパークにて「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2025-2026」を開催。

「モラン」も登場する「ムーミン谷のダンスパレード」の開演も決定しました！

「ムーミン谷でゆきあそび」や人気の「ご先祖さま」とのグリーティング、幻想的なライトアップにオーロラなど、ムーミンバレーパークの魅力が盛りだくさんのイベントです☆

ムーミンバレーパーク「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2025-2026」

開催期間：2025年12月26日（金）〜2026年2月23日（月・祝）

※休園日 2026年1月13日（火）・14日（水）・15日（木）

「ムーミンバレーパーク」にて、ムーミン谷の冬をテーマにしたシーズナルイベント「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」を開催。

入り江のテラスやコケムス前の芝生に雪が積もり、夜空には毎日オーロラが輝くムーミン谷の冬季限定イベントです。

イベントでは「鑑賞」に加え、「遊び」の要素も取り入れたウインターワンダーランドでは、パークのあちこちで冬のアクティビティを楽しめます。

大好評のナイトパレード「ムーミン谷のイルミネーションパレード」は「ムーミン谷のダンスパレード」としてバージョンアップし、昼夜ともに上演が決定。

「モラン(※)」と「ムーミン」たちが心を通わす、不思議な冬の物語の世界を届けてくれます。

幻想的なライトアップや夜空を彩るオーロラ、雪を表現したシャボン玉が舞う雪玉の道など、フォトジェニックな演出もたっぷり。

人気の「ご先祖さま」とのグリーティングで、写真撮影も楽しめます☆

湖上のテラスに登場した「ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE」をはじめ、冬らしいアクティビティも展開。

人工造雪機を使用した入り江のテラスの「ゆきあそび広場」や、コケムス前の「そりあそび広場」でも、冬のアクティビティ「ムーミン谷のゆきあそび」を体験できます。

アクティビティを全力で楽しみ、夜は幻想的でロマンチックなライトアップやオーロラで彩られる冬のムーミンバレーパークを堪能できるシーズンです！

そのほか、さまざまなスペシャルメニューや、ここでしか手に入らない限定グッズも登場。

「ムーミントロール」と仲間たちの触れ合いを感じながら、特別な冬の世界で非日常が待っています☆

※モラン 冷気をまとった女性の魔物で、いつも一人ぼっち。彼女が通った道は草木が凍り、恐れられる存在で、明かりを求めてさまよいます。その姿をムーミンたちは少しかわいそうだと感じています。

ムーミン谷のダンスパレード

開催期間：2025年12月26日（金）〜

開催時間：

2025年12月26日〜12月30日 12:00/16:00/18:45

2025年12月31日・2026年1月1日 12:00/16:00

※2026年1月2日以降変更あり（詳細はムーミンバレーパーク公式サイトにて順次更新）

※天候などにより、やむを得ず中断・中止の可能性があります

昨年大好評だったナイトパレード「ムーミン谷のイルミネーションパレード」が「ムーミン谷のダンスパレード」になって、昼夜ともに上演が決定しました！

「ムーミン谷のダンスパレード」は、ムーミン谷に現れた「モラン」に「ムーミントロール」が近づき、心を通わせてゆく内容。

体長約2.5mの大きな「モラン」の姿は必見です。

ムーミンバレーパークの楽曲に合わせて、不思議な冬の世界で「モラン」と出会うパレードを、昼も夜も楽しめます☆

「ご先祖さま」が登場するグリーティング

昨年の「モラン」に続き、この冬、新たなキャラクターとしてムーミンバレーパークに登場した「ご先祖さま」

その名の通り「ムーミン」たちのご先祖さまで、フサフサの毛が生えたかわいらしいキャラクターです。

そんな、大人気の「ご先祖さま」が「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」の期間中も、引き続き日中パーク内をお散歩。

「ご先祖さま」とのグリーティングで、心ときめくひとときを過ごせます！

※天候などにより、やむを得ず中断・中止の可能性があります

冬をテーマにしたアクティビティと夜を彩るライトアップやオーロラ

日没とともにパーク全体が様々なライトアップに照らされ、幻想的な冬のムーミン谷を演出。

ムーミン屋敷の両側に立つメタセコイヤはLEDライトでライトアップされ、ムーミン谷エリアの上空にはオーロラが現れます☆

スケートリンクにはプロジェクションマッピングが投影され、色鮮やかなライティングで非日常の空間になったパークは必見です！

ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜

2025年12月開催予定日：26日（金）、27日（土）、28日（日）、29日（月）、30日（火）

2026年1月開催予定日：2日（金）、3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）、12日（月・祝）、17日（土）、18日（日）、24日（土）、25日（日）、31日（土）

2026年2月開催予定日：1日（日）、7日（土）、8日（日）、11日（水・祝）、14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）、28日（土）

開始予定時間：18:00〜、2026年2月23日（月・祝）・28日（土）は18:30〜

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報はメッツァ公式サイト、公式SNSで告知

ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて、湖の上から花火を打ち上げる「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」

打ちあがる花火は冬の夜空を色鮮やかに染め上げるひとときです。

雪景色のパークを照らす花火が、冬の特別な体験をよりいっそう幻想的に演出します☆

ムーミン谷でゆきあそび

開催場所：コケムス前芝生「そりあそび広場」入り江のテラス「ゆきあそび広場」

「ムーミン谷でゆきあそび」は、まるで物語の世界に入り込んだような雪景色の中で、冬のムーミン谷を満喫できる特別なアクティビティ。

雪景色が広がる光景にバージョンアップ！ムーミンバレーパーク「そりあそび広場」 雪景色が広がる光景にバージョンアップ！ムーミンバレーパーク「そりあそび広場」 続きを見る

「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」の期間中も「ゆきあそび広場」・「そりあそび広場」ともにアクティビティを楽しめます！

人工造雪機を使用した雪の世界で、思う存分冬のアクティビティを体験できるスポットです☆

ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE

開催場所：ムーミンバレーパーク「湖上のテラス」

営業時間：パーク営業時間終了の1時間前最終受付

料金：無料 ※ムーミンバレーパークご入園には別途「1デーパス」が必要

対象：4歳〜滑走可能

レンタル備品：無料

まるで湖の上に張った氷の上でスケートをしているような感覚になれる「ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE」

昼も夜も楽しめる湖上の銀盤！ムーミンバレーパーク「ムーミン谷のスケートリンク ON THE LAKE」 昼も夜も楽しめる湖上の銀盤！ムーミンバレーパーク「ムーミン谷のスケートリンク ON THE LAKE」 続きを見る

スケートリンクの周りには「ムーミン」の仲間たちを描いた装飾が施され、一緒に遊んでいる気分で、心も体も温まるスケート体験が堪能できます！

リンクは環境に配慮した樹脂製のエコリンクを使用しており、スムーズで快適な滑りが可能。

転んでも服が濡れないため、スケート初心者やお子さまでも安心です。

また、夜になると幻想的なプロジェクションマッピングがリンク上に投影され、非日常的な空間に☆

家族みんなで、昼も夜もゆったり楽しめるスケートリンクで、スケートを体験した人にはオリジナルステッカーをプレゼントしています！

ムーミン谷の冬をテーマに、幻想的なオーロラや雪を楽しむシーズナルイベント。

ムーミンバレーパークの「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2025-2026」は、2025年12月26日〜2026年2月23日まで開催です☆

東京駅発着！ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ直通高速路線バス 東京駅発着！ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ直通高速路線バス 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 不思議な冬の世界でモランと出会うパレード！ウィンターワンダーランド in ムーミンバレーパーク 2025-2026 appeared first on Dtimes.