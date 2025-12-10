Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの吉澤閑也（しずや、３０）の２週連続インタビュー。後編は、人生の半分以上をアイドルとして過ごす中で大切にしている「継続力」と、「自分やグループに関わる全ての人たちを幸せにしたい」という信念について語った。

＊ ＊ ＊

事務所入所から今年で１６年を迎えた。「続けてみて分かることや、続けたからこそ見られた素敵な景色がたくさんある」と“継続は力なり”を実感している。

ジュニア時代からダンスの自主練習に人一倍励んできた努力家だが、「自分は三日坊主タイプです」と謙遜する。「最近はグループのスケジュールに自分がすべきことを書き込んでメンバーも見える状態にして、『しなきゃいけないぞ』と自分にプレッシャーをかけています」

約半年、継続しているのが中国語の勉強だ。

「海外でのコンサートＭＣでメンバーの助けになれたらいいなと思い、週２日レッスンを受けています。すごく難しいけど、少しずつ何を話しているか聞き取れるようになってきている。僕は英語は苦手なので、得意なメンバーに引っ張ってもらっている分、中国語は頑張りたいんです」

プライベートでは、レスリングにも挑戦している。

「番組（ＴＢＳ系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』）で共演した吉田沙保里さんと浜口京子さんに『センスあるよ』と言ってもらい、プライベートで始めてみました。いつか試合に出られたらいいけど、アイドル活動に支障をきたさない範囲で、体を動かす一環で続けられたらいいなと思っています」

最近はバラエティー番組の出演も増えている。「本来はあんまり前に出るのは得意じゃない。でも、すべってもいいから前に出る勇気を持つように頑張っています。（メンバーの松田）元太がバラエティーでＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎを世間に広めてくれたように、自分も起爆剤になれたら」と奮闘中だ。

記者の顔色をうかがいながら丁寧に質問に答える姿が印象的。心根の優しさが度々垣間見えたが「全然、優しくないですよ。ただ５人兄弟の末っ子なんで、兄弟げんかで散々痛みを知ってきているから、人に優しくできるのかな」。首をかしげながら自己分析する。

グループの夢は「世界にＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの魅力を伝え、広げること」。それと同じくらい大切にしているのが、「自分やグループに関わった全ての人を幸せにすること」だ。

「どんな現場でも『今日はイマイチだったな』って感じる人が、ひとりもいないことが一番いい。たまに神経を使いすぎて疲れちゃって、休みの日は誰にも会わないってこともあるんですけど（笑）。だけど、自分が消費される感覚は全然なくて、むしろちょっとした気配りで、一緒に楽しんで気持ちよく仕事をしてもらえるんだったら、自分ができることは何でもしたい」

３０歳を迎え、「後輩たちの役に立ちたい」という思いが芽生えている。

「僕たちの１０、２０代の頃よりも、今のジュニアは先輩のバックにつく機会が減っている。だからこそ、パフォーマンスの楽しさやステージに立つ覚悟を伝えたり、後輩たちと会話したりする機会を、僕たちからも作っていかなきゃいけないなと。デビュー３年目の自分にできることは限られているかもしれないけど、この事務所のエンターテインメントが大好きだからこそ、そのバトンをつないでいきたい」。柔和な表情に、強い使命感がのぞいた。（奥津 友希乃）

◆吉澤 閑也（よしざわ・しずや）１９９５年８月１０日、神奈川県出身。３０歳。２００９年に事務所入所。１２年にＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎのメンバーに選ばれ、２２年に配信シングル「ＪＵＳＴ ＤＡＮＣＥ！」で全世界配信デビュー。メンバーカラーは黄色。血液型Ａ。