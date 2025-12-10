ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフでオシャレにコーディネートできる、ディズニーデザイン「綿素材を使った布団カバーセット（3点）」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「綿素材を使った布団カバーセット（3点）」

タイプと価格：【洋式シングル】8,990円（税込）、【和式シングル】8,990円（税込）、【洋式ダブル】12,900円（税込）

品質：綿100％

枕カバーは合わせ式

ずれ防止ひも付き（シングル：6箇所、シングル以外：8箇所）

※ボックスシーツ、敷布団カバーは上下ゴム入り仕様です。

販売位店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインの布団カバーセット。

掛布団カバー、ボックスシーツ（敷布団カバー）、枕カバーの3点セットです。

3点が一気に揃うのですぐに使え、さらにデザインに統一感がでてとってもおしゃれ！

掛布団カバーの中の留め紐は4隅以上ついているのでズレにくい仕様になっています。

カラーは、華やかでかわいらしい雰囲気の「ピンク」と、

落ち着きがあってシックな色味の「ベージュ」、

水色や黄色、オレンジ色などのパステル調のカラーが取り入れられた「マルチ」、

掛布団カバーの裏面やボックスシーツにグレーが使われている「グレーマルチ」の全4色展開です。

寝室の雰囲気や、お好みでカラーが選べるのも魅力的☆

どのカラーもミッキーモチーフとドット柄のシンプルなデザインなので老若男女問わず使いやすく、家族でお揃いにしても良さそう◎

＜素材アップ＞

それぞれ綿100%素材の平織り生地でハリがあり、サラッとしています。

季節問わず使えて、あまりの気持ちよさに毎日快適に眠れそう！

ミッキーモチーフでオシャレにコーディネートできる、ディズニーデザイン「綿素材を使った布団カバーセット（3点）」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

