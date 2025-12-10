ポイ捨てで“罰金”2000円の新条例へ「抜本的に見直す」深刻化する渋谷区ゴミ問題にメス　飲食店・コンビニはゴミ箱設置“義務化”も

東京・渋谷の街中でのゴミのポイ捨てが解決しない中、渋谷区議会は10日、ポイ捨てに罰則を科す新たな条例案を採決する見通しだ。条例改正案は、飲食店などの事業者にゴミ箱の設置を義務化し、違反者には2万円以下の過料を科す内容で、実際の運用では2000円程度となる見込みだ。ゴミ問題解決のため、行政・企業が動き出している。

ポイ捨て急増で新たな罰則付き条例案

平日にも関わらず、東京・渋谷は人であふれている。街を歩くと目につくのが路上のゴミだ。

なかなか解決しないゴミのポイ捨てについて、ついに罰則付きのルールができようとしている。

8日午後11時頃、渋谷の街には多くの人が行き交っていた。

取材班：

渋谷駅近くですが、飲み物などのゴミがたくさん積み重ねられています。

地下へと続く階段の脇には空き缶やペットボトルが放置され、道路にはタバコの吸い殻などが捨てられていた。

こうしたポイ捨てについて、渋谷で働く人に話を聞いた。

飲食店で働く人：

朝ひどいですよ。（仕事が）終わって帰るのが朝ですけど、もうゴミだらけ。

一方で、街中のゴミ箱が無いことから、ポイ捨てをした経験があるという人もいた。

20代男性：

こういう所にポンポン（捨てたことがある）。あと（原宿）キャットストリートの途中に置いちゃいます。今はゴミ箱なくなっちゃったので、駅とかに捨てるところが無いからですかね。

一夜明けた9日朝、業者やボランティアが清掃を行っていた。

取材班：

沿道に缶やポリ袋が捨ててありますが、いま清掃員の方が一つずつゴミを回収しています。

ビルの清掃業者は、周辺に落ちているゴミを拾っていた。

ビル清掃員：

（清掃開始は）朝5時半くらいです。ゴミを捨てる場所がとにかくないので、それがポイ捨ての理由の一環なのかなと思う。

別のボランティア団体も清掃活動をしているものの、なかなかポイ捨てはなくならない。

そこで行政も動き出している。

渋谷区議会ではポイ捨てされたゴミを減らすため、コンビニやテイクアウトが可能な飲食店などの事業者にゴミ箱の設置を義務化する新たな条例が提出され、10日に採決される見通しだ。

渋谷区の長谷部区長は、11月26日に行われた区議会の本会議でこう述べた。

渋谷区・長谷部健区長：

コロナ禍後に来外者が増加し、とりわけ訪日外国人が急増していく中、ポイ捨てゴミも急増しており、これまでの美化、啓発活動だけでは美しく健全な環境を維持できなくなってきたのが現状です。このため、ポイ捨てゴミ対策を抜本的に見直すこととし「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の改正を行う事としました。

渋谷区では路上喫煙やたばこのポイ捨てなどを規制する「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の改正案を区長自ら提出した。

その内容は、飲食店などの事業者にゴミ箱の設置や適正な管理を義務付ける。これを怠った場合は5万円以下の過料、ポイ捨てした人へは2万円以下の過料が科される。実際の運用では2000円程度となる見込みだ。

この条例改正案について、街の人はどう感じているのか。

30代：

高いなと思うが、街の景観を保つには仕方ないのかな。

10代大学生：

もっと高くてもいいかな。とても良い取り組みだと思う。罰金があるとそういうの（ポイ捨て）をしないように心がけがつくと思うので、いいことだと思う。

店側はどう感じているのか。

クリスマス仕様のクレープが人気の「メゾン クレープリー渋谷宇田川店」では、9日正午、すでに店内にゴミ箱を設置している。条例改正には賛成だというが、悩みもあるという。

メゾン クレープリー渋谷宇田川店・滝瀬愛実さん：

（元々は）外側に設置していたが、海外のお客さんが缶とか瓶、大きい物だとぬいぐるみを捨ててしまって、内側に設置しようとなった。

ゴミ問題の解決なるか…行政も企業も動き出す

青井実キャスター：

店とは関係ないゴミを捨てられるということもありますが。

SPキャスター山口真由さん：

90年代に公共のゴミ箱がテロ対策でめちゃくちゃ減った。それからコンビニの外にあるゴミ箱にすごい溢れています。公共のゴミ箱が減ったまま店に丸投げというのもどうなのかと思います。

宮司愛海キャスター：

海外だと公共の場所にあるゴミ箱って多いイメージがありますが、それを誰が管理するんだろうということになりますよね。

青井キャスター：

渋谷区では一度に最大約5〜600L回収できるスマートゴミ箱の導入などの取り組みも行っています。ソーラーパネルで発電し、ゴミが一杯になると自動でゴミを圧縮するということです。

各地で頭を悩ませているゴミ問題の解決へ、行政も企業も動き出しているようだ。

（「イット！」12月9日放送より）