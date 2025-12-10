高市首相（自民党総裁）は１０日午前の衆院予算委員会で、自民と日本維新の会が提出した衆院議員定数削減法案の審議や採決について、国会に委ねる考えを示した。

野党は同法案の審議入りを拒否しており、１７日までの会期内での成立は困難との見方が強まっている。

首相は、定数の１割削減を掲げた理由について、かつて民主党が同様の規模の定数削減法案を提出したことに触れ、「納得感が得られるレベルではないかという（維新との）話し合いがあった」と明らかにした。その上で、「国会での審議の運び方やいつ採決されるかは、国会に委ねられるものだ」と述べ、見守る考えを示した。

野党は衆院政治改革特別委員会で、与野党が提出した政治資金規正法改正案などの審議を優先するよう主張しており、首相は９日の予算委でも特別委での審議のあり方に「口出ししない」と答えていた。

国民民主、公明両党が提出した、企業・団体献金の受け皿を政党本部と都道府県組織に限定する同法改正案について、今年８月の予算委では、立憲民主党の野田代表がこの案を軸に落としどころの協議を石破首相（当時）に呼びかけ、石破氏が応じた。高市首相はこの点を問われ、「両党党首間の協議体を設置するような組織間の約束だったということではない」と答弁した。

質疑は１０日午後も行われ、国民民主の玉木代表らが質問に立つ。同党は２０２５年度補正予算案の賛否を首相の答弁を踏まえて判断する。補正予算案は１１日にも衆院本会議で採決が行われる見通しだ。